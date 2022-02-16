Байден согласился с предложением Путина идти путём дипломатии в ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что согласен с предложением президента России Владимира Путина идти путём дипломатии в ситуации вокруг Украины.

"Президент Путин и я согласились, что наши представители должны наряду с европейскими партнёрами и союзниками работать над этим", — сказал глава Белого дома в телеобращении.

Байден напомнил, что Правительство РФ накануне публично предложило продолжать дипломатию. Американский президент согласился с тем, что необходимо использовать любую дипломатическую возможность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о шутках Путина над публикациями с "датами вторжения" на Украину.