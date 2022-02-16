Байден согласился с предложением Путина идти путём дипломатии в ситуации вокруг Украины
Американский президент напомнил, что российское правительство ранее публично предложило продолжать дипломатические усилия по этому вопросу.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель
Президент США Джо Байден заявил, что согласен с предложением президента России Владимира Путина идти путём дипломатии в ситуации вокруг Украины.
"Президент Путин и я согласились, что наши представители должны наряду с европейскими партнёрами и союзниками работать над этим", — сказал глава Белого дома в телеобращении.
Байден напомнил, что Правительство РФ накануне публично предложило продолжать дипломатию. Американский президент согласился с тем, что необходимо использовать любую дипломатическую возможность.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о шутках Путина над публикациями с "датами вторжения" на Украину.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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