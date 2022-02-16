Байден признал, что санкции против России приведут к росту цен на топливо
Как уточнил глава Белого дома, ограничения в отношении Москвы будут болезненными для Вашингтона. В связи с этим США предпринимают шаги, чтобы облегчить давление на энергетические рынки.
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Возможные новые антироссийские санкции Запада могут ударить по США и привести к росту цен на топливо. Об этом в ходе своего выступления в Белом доме заявил американский лидер Джо Байден.
Как уточнил президент Соединённых Штатов, ограничения против Москвы будут болезненными для Вашингтона.
"Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путём координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин", — подчеркнул Байден.
Напомним, что администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, в том числе отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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