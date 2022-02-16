Байден признал, что санкции против России приведут к росту цен на топливо

Возможные новые антироссийские санкции Запада могут ударить по США и привести к росту цен на топливо. Об этом в ходе своего выступления в Белом доме заявил американский лидер Джо Байден.

"Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путём координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин", — подчеркнул Байден.