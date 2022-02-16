Замглавы фракции ЕР Кастюкевич отметил важность единства ГД в вопросе признания Донбасса
Комментируя постановление Госдумы направить президенту обращение о необходимости признания ЛНР и ДНР, депутат подчеркнул, что парламентарии приняли народное решение, подсказанное совестью каждого.
Игорь Кастюкевич. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Заместитель руководителя фракции партии "Единая Россия", первый зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич прокомментировал решение ГД поддержать постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
"Давайте называть вещи своими именами. На сегодняшний момент вблизи наших границ на территории ДНР и ЛНР проходит подготовка к массовым боевым действиям. Я представляю в Государственной думе Воронежскую область, в которой проживает очень много людей, чьи родственники — жители ДНР и ЛНР", — приводятся слова Кастюкевича на сайте фракции партии "Единая Россия".
Парламентарий отметил, что нестабильная ситуация в ДНР и ЛНР продолжается уже около семи-восьми лет.
"И самое важное, что парламент сегодня принял единое народное решение, подсказанное совестью каждого депутата. Мы — за мир", — резюмировал Кастюкевич.
Путин — о призывах признать ДНР и ЛНР: Россияне поддерживают жителей Донбасса, и депутаты это чувствуют
Напомним, Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
Комментариев: 0