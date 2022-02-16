Замглавы фракции ЕР Кастюкевич отметил важность единства ГД в вопросе признания Донбасса

Комментируя постановление Госдумы направить президенту обращение о необходимости признания ЛНР и ДНР, депутат подчеркнул, что парламентарии приняли народное решение, подсказанное совестью каждого.

Заместитель руководителя фракции партии "Единая Россия", первый зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич прокомментировал решение ГД поддержать постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

"Давайте называть вещи своими именами. На сегодняшний момент вблизи наших границ на территории ДНР и ЛНР проходит подготовка к массовым боевым действиям. Я представляю в Государственной думе Воронежскую область, в которой проживает очень много людей, чьи родственники — жители ДНР и ЛНР", — приводятся слова Кастюкевича на сайте фракции партии "Единая Россия".

Парламентарий отметил, что нестабильная ситуация в ДНР и ЛНР продолжается уже около семи-восьми лет.

"И самое важное, что парламент сегодня принял единое народное решение, подсказанное совестью каждого депутата. Мы — за мир", — резюмировал Кастюкевич.

Напомним, Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства.