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Замглавы фракции ЕР Кастюкевич отметил важность единства ГД в вопросе признания Донбасса

Комментируя постановление Госдумы направить президенту обращение о необходимости признания ЛНР и ДНР, депутат подчеркнул, что парламентарии приняли народное решение, подсказанное совестью каждого.

15 февраля, 22:05
<p>Игорь Кастюкевич. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Игорь Кастюкевич. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Заместитель руководителя фракции партии "Единая Россия", первый зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич прокомментировал решение ГД поддержать постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

"Давайте называть вещи своими именами. На сегодняшний момент вблизи наших границ на территории ДНР и ЛНР проходит подготовка к массовым боевым действиям. Я представляю в Государственной думе Воронежскую область, в которой проживает очень много людей, чьи родственники — жители ДНР и ЛНР", — приводятся слова Кастюкевича на сайте фракции партии "Единая Россия".

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Парламентарий отметил, что нестабильная ситуация в ДНР и ЛНР продолжается уже около семи-восьми лет.

"И самое важное, что парламент сегодня принял единое народное решение, подсказанное совестью каждого депутата. Мы за мир", — резюмировал Кастюкевич.

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Напомним, Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства.

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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