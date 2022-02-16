Станет ли признание донбасских республик защитой от штурма ДНР и ЛНР Россия готова к любому варианту событий в Донбассе. В случае если украинская группировка войск попробует штурмом взять Донбасс, его защитники могут получить помощь. 15254 15254 Военные учения в Донецкой области на территории, подконтрольной штабу "операции объединённых сил" Украины. Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Отказ США и Европы гарантировать безопасность России и эскалация напряжения на Украине вынудили Москву пойти на решение юридических вопросов для оказания немедленной помощи Донбассу в случае военного конфликта. Государственная дума проголосовала за постановление об обращении к президенту РФ о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик большинством голосов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что документ направят главе страны незамедлительно.

Обращение к президенту России о необходимости признания ЛДНР было рассмотрено на основании рейтингового голосования, победить должен был проект, набравший простое большинство. Участвовали проект от КПРФ и от "Единой России". За вариант от коммунистов был отдан 351 голос, а за вариант от единороссов 310 голосов.

Проект постановления № 58243-8 был зарегистрирован 19 января 2022 года. По форме это обращение к главе государства с просьбой "о необходимости признания Донецкой Республики и Луганской Народной Республики". После успешного голосования на него была наложена резолюция, согласно которой предполагается: принять обращение, направить президенту Российской Федерации, а также отправить в "Парламентскую газету" для официальной публикации.

Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности Вячеслав Володин Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Политолог Олег Матвейчев считает, что вариант от КПРФ оказался предпочтительнее, потому что напрямую передаёт постановление президенту, в то время как предложение "Единой России" предполагает дополнительные консультации с МИД.

— Учитывая, что, по некоторым оценкам, на границе с Донбассом уже скопилось до 150 тысяч украинских военных, вопрос нужно решать быстро. Россия готова оказать народным республикам поддержку. Раз Украина уже более семи лет не выполняет возложенных на неё обязанностей по Минским соглашениям, то мы подтвердим их право жить самостоятельно. Дальше, вполне возможно, они захотят самоопределиться и стать частью России, как это сделал Крым в 2014 году. Если Украина не хочет выполнять "Минск", то эти регионы могут быть потеряны для неё навсегда, — отметил он.

Военнослужащие 503-го батальона морской пехоты, дислоцированного в Донбассе, Украина, 18 января 2022 года. Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Официальный Киев уже заявил, что сочтёт такое признание актом выхода России из Минских соглашений. Однако вряд ли Россию можно назвать участником Минских соглашений, так как "Минск" — это соглашение между Донбассом и Киевом, а Россия, Франция и Германия фигурируют там лишь как наблюдатели.

— Документ декларирует некое обращение к президенту, в котором приводятся разумные аргументы в пользу того, что в некоторых обстоятельствах можно и признать независимость этих республик согласно аналогичному абхазскому и осетинскому опыту. За 30 лет работы Государственной думы было много аналогичных заявлений, в том числе и по Приднестровью, например, — пояснил политолог Алексей Мартынов.

Он добавил, что всё это происходит на фоне весьма удачной игры российской дипломатии, которая в декабре и январе сумела донести свои аргументы до США и НАТО и даже получила по ряду вопросов ответные действия. Реакцией на действия нашего МИД стала истерия западных СМИ и политиков о якобы неминуемом вторжении России на Украину.

— Наши военные учения закончились, нападать на Украину мы не собираемся, как бы она ни просила. Инициатива Государственной думы — это страховка, чтобы в случае, если Киев перестанет окончательно выполнять договорённости, мы использовали план Б, в котором есть ряд этапов. Для этого мы заранее прошли законодательный этап, чтобы не было лишних дискуссий, — нужный документ уже лежит на столе у президента. Поэтому в случае если они всё-таки решатся на войну, то наша прямая обязанность защищать наших граждан будет выполнена. Поэтому все эти неуместные высказывания главы украинского МИД Кулебы ничего не стоят, — подчеркнул Мартынов.

Как полагает политолог Марат Баширов, Россия не будет признавать сразу народные республики, но сама эта мера может быть использована как принуждение Украины к миру.

— Мы слышим многочисленные заявления от представителей двух республик, что на границе с ними скапливаются украинские войска. Постановление Госдумы — это предупреждение, что не надо шутить с войной, иначе мы мгновенно всё признаем, и вы уже будете иметь дело с нами. У России нет выбора, там уже более 770 тысяч наших сограждан, и мы обязаны их защищать в случае, если Киев попробует атаковать. Ему грозят страшные потери, огромные жертвы. Разумеется, в этих условиях нам будет уже неважно мнение Запада. Важно лишь то, чтобы наши действия были обоснованы в рамках российского законодательства. Поэтому Госдума и занялась юридической стороной, — сказал Баширов.

Признает ли Россия Донбасс? 0 Да, безусловно признает Частично признает Нет, никогда не признает

Авторы Никита Юрченко