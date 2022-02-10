Ракеты Судного дня: Для чего Украина и Прибалтика закупают ракеты без пусковых установок Украина закупает наступательное вооружение, где и как его собирается использовать Киев и почему Литве понадобились РЗК. 9 февраля, 21:40 Американский гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Фото © ТАСС / AP Photo / Pavlo Palamarchuk

Потеряв военно-технчический потенциал и способность производить сложную технику, Украина стала заложником поставок западного вооружения. В условиях, когда выбирать не получается, стране продают устаревшие либо списанные образцы оружия стран НАТО, за которое Незалежная платит деньгами из бюджета. О получении наступательного вооружения в эфире радиостанции "Новое время" заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Он сообщил, что Великобритания доставит на Украину ракеты для борьбы с Черноморским флотом России. По его словам, Вооружённые силы Украины в первый раз будут располагать западными образцами "реального оружия", с которым смогут дать отпор русским в Чёрном и Азовском морях.

И это не единственное сообщение о поставках продукции западного ВПК. Так, США предоставили Киеву военную помощь примерно на 200 миллионов долларов, которую они перевезут 45 авиарейсами. В номенклатуре указаны боеприпасы, противотанковые средства, а также стрелковое оружие, в том числе знаменитые комплексы Javelin и реактивные гранатомёты SMAW-D. Кроме того, в планах есть пункт о передаче Украине вертолётов Ми-17В-5 и Ми-8МТВ, которые были вывезены отступающей американской армией из Афганистана.

Великобритания кроме ракет, о которых говорил Вадимом Пристайко, уже поставила 2200 переносных ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и несколько сотен одноразовых гранатомётов. Польша — переносные ПЗРК "Перун" (являющиеся развитием советских систем "Игла" и "Игла-1"), а Чехия пообещала отправить Киеву боеприпасы калибром 152 мм для артиллерии.

Комплекс Javelin. Фото © ТАСС / Cpl. Brennon Taylor

При этом с большой долей вероятности поставка британских ракет является некоторым преувеличением украинского посла, считает военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, главная проблема заключается прежде всего в том, что сами по себе ракеты бесполезны и могут быть использованы только при наличии соответствующих технических условий.

— Тут даже не надо выяснять, какие ракеты поставили англичане. Даже если поставили, откуда они их будут запускать? Где пусковые установки? Где корабли, на которых стоят эти пусковые установки? Условно говоря, выдали патроны, не дали автомат. Ну, в костёр их покидать, конечно, — сказал Литовкин.

Он добавил, что, скорее всего, речь идёт о том, что посол в Лондоне выслуживается перед Великобританией и говорит "приятные" для хозяев вещи. В реальности же, даже если предположить, что такое оружие было отправлено, оно всё равно никак не изменит положения дел на территории Черноморского региона.

— Черноморский флот — это и подводные лодки, и корабли, и авиация, это ракеты "Калибр" и "Кинжал", не говоря о другом оружии. Всё это работает в комплексе. Ничего подобного у Украины нет, а резиновые лодки и списанные катера за флот не сойдут. Украинский флот так же угрожает российскому, как пенёк угрожает грибнику: может споткнуться, если пойдёт в его сторону. Но мы никак нападать на Украину не собираемся. По большому счёту главное оружие Украины заключается в том, что запретить болтать людям вроде Пристайко никто не может, вот и вся стратегия, — подчеркнул эксперт.

Запуск NLAW. Фото © Wikipedia

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, если смотреть на поставки вооружения по спискам, то можно предположить, что их могло бы хватить на наступательную операцию против защитников Донбасса, однако против армии России это категорически недостаточные средства.

— Всё просто, смотрим номенклатуру, она достаточно разношёрстна и обширна, но тем не менее можно предположить, что часть сразу разбредётся по схронам на случай контрнаступления армии народных республик, часть попросту просроченное и негодное, а часть надо использовать уже скоро, так как кончаются сроки годности. Однако это никак не поможет воевать с Россией, тем более она не собирается, как они предполагают, атаковать танковыми колоннами, — думает Леонков.

В целом поставки вооружения, как полагает политолог Марат Башаров, нужны не столько для того, чтобы решать военные вопросы Украины, а для того, чтобы стимулировать военные бюджеты за счёт налогоплательщиков этой страны. Получая старое оружие, которое ей списывают страны НАТО, Украина оплачивает его реальными деньгами.

— Идёт борьба за финансирование из украинского бюджета. Все эти поставки в конечном итоге он и оплачивает. Покупка ПЗРК, например, — это не разовая акция, потом нужно будет покупать комплектующие, иначе зачем они вам, зачем обучали бойцов с ними воевать. Сегодня на Украине, по официальным данным, до 40 миллионов человек, вот за них и цепляются западные фирмы, которые буквально сражаются за будущие контракты на поставки новых вооружений, — сказал он.

В целом же, по мнению военного эксперта Константина Сивкова, речь идёт всего лишь о сотнях тонн грузов, в число которых входят в том числе боеприпасы, которые не производят на Украине, а также устаревшие образцы техники.

— Конечно, эти поставки окажут позитивное влияние на боеспособность украинской армии. Но появится другая проблема — огромное количество разнотипной боевой техники, которая чрезвычайно усложнит логистику и военно-техническое обслуживание полученных образцов. При этом отмечу, что даже в таких условиях украинская элита воевать не хочет. Она отчётливо понимает, что при начале боевых действий, когда НАТО не будет гарантировать военной помощи, её просто раскатают, и вся эта разношёрстная техника, получив простейший урон, так и останется памятником сегодняшней украинской армии, — подчеркнул эксперт.

При этом страны из блока НАТО начинают планировать "на будущее". Так, командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что Литва ведёт переговоры с США с целью приобрести системы залпового огня. Если стороны придут к согласию, то комплексы могут быть поставлены в страну уже в 2026 году. Как полагает Марат Баширов, их вполне могут перепродать Украине.

— Американцам не принципиально, где окажется это оружие, это не гуманитарная поставка, а покупка за деньги. Да, Литва может их купить, а потом перепродать Украине, в конечном итоге наживётся ВПК США, которому не важно, где окажется техника и как скоро будет уничтожена. При этом Прибалтика же в силу географии как плацдарм не интересна. Длинная полоска между Белоруссией, Россией и морем, у которой нет оперативной глубины. Поэтому на её боеготовность будут смотреть сквозь пальцы, а значит, вполне возможно, что они планируют перепродать эти комплексы на Украину. Всё это — способ наживы, для которого и придумана "война России и Украины", которой в реальности нет, — заявил эксперт.

Стала ли Украина сильнее за счёт иностранного вооружения? Да, стала гораздо сильнее и угрожает Донбассу и Югу России Нет, это ей не поможет

Авторы