Нож в подбрюшье США: Почему Вашингтон боится, что Москва построит военный центр в Никарагуа Даже появление в Манагуа российских ЧВК окажет давление на Вашингтон и накалит внутриполитическую обстановку в США, не говоря уже о создании специального центра. 4 февраля, 21:40 Во время боевых стрельб танковых экипажей соединения морской пехоты ТОФ на полигоне Бамбурово. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Посол России в Никарагуа Александр Хохоликов заявил о возможности присутствия российских военных в этой стране. В случае если Россия и Никарагуа договорятся о полноценном военном сотрудничестве, специальный центр либо пункт базирования российских войск создаст проблему для США как в стратегическом плане, так и во внутриполитическом, что может привести к провалу Демпартии на выборах. Согласно заявлению Александра Хохоликова, закон Никарагуа позволяет военным из других стран, в том числе и из Российской Федерации, присутствовать на территории этого государства. России же расширение сотрудничества с государством Центральной Америки позволит пресечь наркотрафик и создать прекрасные условия для наблюдения за своим главным геополитическим "партнёром".

— Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью, — сказал посол.

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, за прошедшие 60 лет, с тех пор как СССР открыл свою базу на Кубе, мир изменился. Он считает, что сегодня России необязательно посылать регулярные войска, можно отправить представителей ЧВК, а базу назвать более политкорректно. Например, тренировочный центр или перевалочный пункт. Возможно даже, что её сотрудники не должны будут облачаться в военную экипировку, так как современный мир требует иносказательности.

— Встаёт вопрос: а как на это будут реагировать в США? Отмечу, что ранее американцы исходили из принципа домино: одна шашечка падает и рушит все остальные. Потом они считали, что это не так, а возможны просто локальные действия, не имеющие продолжения. Так было в 2000-е. Но сегодня появилось заявление Джейка Салливана, который сообщил, что если Россия разместит базу, то Америка с этим быстро разберётся. То есть сегодня они рассматривают появление наших военных как часть широкой стратегии. В этом смысле ситуация напоминает то, что было в начале 1960-х годов, — сказал эксперт.

Батальон Национальной гвардии США. Фото © Getty Images / Omar Marques

Он подчеркнул, что страх США перед подобным военным объектом основывается на их собственной практике размещения военных баз. Они полагают, что Россия сначала разместит один контингент под видом охраны чего-либо, потом добавит к нему другие части, а кончится всё размещением ракетных войск среднего радиуса действия.

При этом на сегодняшний день Россия практически не присутствует в Никарагуа, там нет военных частей, нет баз и бункеровок для флота и подводных лодок, присутствует лишь военный атташе при посольстве да контингент охраны дипмиссии. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что военизированных структур там не было и во времена СССР, несмотря на то что Советский Союз оказывал военно-техническую помощь этой стране.

— Вполне вероятно, что у Российской Федерации есть планы выстроить там базу. Вопрос в том, что нужно делать это комплексно, вместе с базами на Кубе и в Венесуэле. В этом случае подобное присутствие может быть оправданным. Наша главная задача — национальная безопасность. Тут нужно заострить внимание на том, что на Кубе у нас была база авиатехнической разведки. Её можно вернуть, сделать современной, она должна быть замкнута на предупреждение ракетного нападения, которое могли бы устроить США, — отметил Леонков.

Он подчеркнул, что базы нужны и для того, чтобы корабли ВМФ и подводные лодки, в том числе атомные, находящиеся на боевом дежурстве, могли бы пополнять свои запасы, не возвращаясь в порты постоянной приписки. Наличие в Никарагуа такого пункта сильно облегчит несение службы в районе Западной Атлантики.

— Или, скажем, пример с Венесуэлой, куда мы поставили наши системы ПРО. Благодаря им там смогли выстроить свою надёжную ПВО, что крайне позитивно сказалось во время путча Гуайдо. Проамериканские протестующие хотели захватить аэропорты, чтобы могли прилететь самолёты с американскими ЧВК. Но их пилоты даже не приблизились к этой стране, так как понимали, что их собьют ещё на подлёте, — уточнил эксперт.

При этом России не стоит оглядываться на пожелания США, полагает заместитель директора Института Латинской Америки Борис Мартынов. По его мнению, если любая страна, обладающая суверенитетом, имеет право размещать на своей территории любые войска и военные базы, то Никарагуа и другие страны Латинской Америки не являются задним двором для Штатов и имеют точно такие же права, как и страны Европы и Азии.

— Разместить мы свою базу там можем, но мне кажется, что делать этого не будем. Все вопросы, касающиеся гарантий нашей безопасности, я думаю, решать нужно иначе, нежели в 1962 году, как это было на Кубе. С тех пор многое изменилось, в том числе и в военно-техническом плане. Содержать такую базу накладно, в военном смысле она будет уязвима. Есть же масса других вариантов, при которых мы можем решить поставленные задачи значительно менее затратно. Но некий центр там ставить нужно, прежде всего потому, что к нам оттуда прилетает всё больше наркоты — как героина и кокаина, так и всякой синтетики. Как будто Афганистана мало. Вот чтобы с этим бороться, нам и нужно ставить соответствующую инфраструктуру, — считает эксперт.

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