Псаки: США не будут давить на Украину по вопросу вступления в НАТО
При этом представитель Белого дома заявила, что у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность и это их выбор.
Джен Псаки. Фото © ТАСС / EPA / Yuri Gripas / POOL
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину в вопросе вступления в НАТО.
"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор", — сказала она на брифинге.
Также Псаки отметила, что США будут продолжать активную дипломатическую работу с Россией на высоком уровне. При этом она уточнила, что на данный момент нет прогнозов о новом контакте президентов Соединённых Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее Лайф сообщал, что Байден согласился с предложением Путина идти путём дипломатии в ситуации с Украиной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не отказывался от пути в НАТО. При этом, по его словам, сегодня многие СМИ и мировые лидеры намекают Незалежной, что не стоит постоянно поднимать вопрос о будущем членстве в альянсе из-за рисков, связанных с реакцией России.
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