Псаки: США не будут давить на Украину по вопросу вступления в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину в вопросе вступления в НАТО.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор", — сказала она на брифинге.

Также Псаки отметила, что США будут продолжать активную дипломатическую работу с Россией на высоком уровне. При этом она уточнила, что на данный момент нет прогнозов о новом контакте президентов Соединённых Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее Лайф сообщал, что Байден согласился с предложением Путина идти путём дипломатии в ситуации с Украиной.