В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с какими-либо другими странами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", — отметила спикер Совфеда в интервью "Парламентской газете".

Матвиенко подчеркнула, что проблема в российско-украинских отношениях заключается в отсутствии у Киева самостоятельности как во внешней, так и во внутренней политике. Власти Незалежной находятся под управлением Вашингтона, а за его покровительство необходимо платить противостоянием РФ, отметила Матвиенко. При этом, даже если Киев захочет нормализовать отношения с Москвой, Соединённые Штаты будут этому препятствовать, считает спикер Совфеда.