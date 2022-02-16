Матвиенко заявила, что в России никто не хочет войны с Украиной
Спикер Совфеда подчеркнула, что для старшего поколения, выросшего в советское время, сама мысль о войне с украинским народом кощунственна. Как и для руководства РФ.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с какими-либо другими странами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", — отметила спикер Совфеда в интервью "Парламентской газете".
Матвиенко подчеркнула, что проблема в российско-украинских отношениях заключается в отсутствии у Киева самостоятельности как во внешней, так и во внутренней политике. Власти Незалежной находятся под управлением Вашингтона, а за его покровительство необходимо платить противостоянием РФ, отметила Матвиенко. При этом, даже если Киев захочет нормализовать отношения с Москвой, Соединённые Штаты будут этому препятствовать, считает спикер Совфеда.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британское правительство извиниться за ложь о российском "вторжении".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны".
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