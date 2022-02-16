Компания Virgin Galactic объявила о начале продаж билетов на суборбитальные полёты
Стоимость путёвки составляет 450 тысяч долларов. При этом 150 тысяч будущим космическим туристам придётся заплатить заранее в качестве депозита.
Космический корабль Virgin Galactic. Фото © ТАСС / Zuma
Американская компания Virgin Galactic 16 февраля начинает продажу билетов на коммерческие суборбитальные полёты на своём космическом корабле. Цена путёвки — 450 тысяч долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Планируется, что в продажу поступит тысяча билетов на полёты, которые, как ожидается, пройдут в течение года. Запуски состоятся на космодроме в американском штате Нью-Мексико. График стартов пока не опубликован.
Каждый полёт продлится около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы будут находиться лишь несколько минут. Однако в компании уверяют, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, "который не купишь за деньги". К слову, 150 тысяч долларов из общей суммы путешественникам придётся внести заранее в качестве депозита.
Напомним, что первый суборбитальный полёт Virgin Galactic состоялся в июле 2021 года. На борту корабля Unity 22 находились глава компании Ричард Брэнсон, астронавт-инструктор Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла, а также пилоты Дэвид Маккей и Майкл Мазуччи.
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