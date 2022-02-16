Компания Virgin Galactic объявила о начале продаж билетов на суборбитальные полёты

Американская компания Virgin Galactic 16 февраля начинает продажу билетов на коммерческие суборбитальные полёты на своём космическом корабле. Цена путёвки — 450 тысяч долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Планируется, что в продажу поступит тысяча билетов на полёты, которые, как ожидается, пройдут в течение года. Запуски состоятся на космодроме в американском штате Нью-Мексико. График стартов пока не опубликован.

Каждый полёт продлится около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы будут находиться лишь несколько минут. Однако в компании уверяют, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, "который не купишь за деньги". К слову, 150 тысяч долларов из общей суммы путешественникам придётся внести заранее в качестве депозита.