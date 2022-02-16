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Захарова назвала сюжет CBS о "вторжении России" на Украину отборной фальсификацией

Дипломат порекомендовала съёмочной группе канала "съездить в Донбасс, чтобы точно так же поговорить с людьми, которые семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением".

16 февраля, 00:15
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сюжет американского телеканала CBS о "вторжении России" на Украину отборной фальсификацией и посоветовала съёмочной группе съездить в Донбасс.

В выпущенном ранее материале CBS утверждается, что "российские войска выдвинулись на позицию атаки, хотя официально Москва заявила, что часть из них отведены от границы". Корреспондент телеканала из Львова рассказал "о готовящемся вторжении и о том, как Украина собирается его встречать".

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Комментируя данный сюжет, представитель российского внешнеполитического ведомства порекомендовала "съёмочной группе CBS съездить в Донбасс, чтобы точно так же поговорить с людьми, которые семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением".

"Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?" — приводит её слова РИА "Новости".

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Ранее глава МИД РФ Лавров пошутил над "непонятливым" журналистом из Польши после вопроса о "вторжении".

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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