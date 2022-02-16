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Российскую систему предупреждения о ракетном нападении полностью обновят до 2030 года

В частности, в Ленинградской области будут созданы новые средства, обладающие улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.

16 февраля, 00:32
<p>Радиолокационная станция обнаружения на полигоне Телемба в Республике Бурятия. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Радиолокационная станция обнаружения на полигоне Телемба в Республике Бурятия. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооружённых сил к 2030 году полностью перейдёт на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж". Об этом рассказал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ — полковник Сергей Сучков.

"В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает… Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения", — сказал специалист в интервью газете "Красная звезда".

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Сучков добавил, что до этого времени должен быть модернизирован ряд радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Помимо этого в Ленинградской области будут созданы новые средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.

По словам Сучкова, новые РЛС высокой заводской готовности "Воронеж" уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Иркутской, Оренбургской, Калининградской областях, Красноярском, Краснодарском и Алтайском краях. Также продолжают нести боевое дежурство "ветераны" СПРН: недавно прошедшая модернизацию РЛС "Днепр" в Мурманской области, РЛС "Дарьял" в Коми и "Волга" в Белоруссии.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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