Ахиллесова пята: У истребителей F-22 Raptor нашли критический дефект, который могли "занести" инженеры из СССР Из-за этого значительная часть истребителей пятого поколения прикована к земле и используется лишь изредка, чтобы самолёт сохранил признаки лётной годности. 15 февраля, 21:40 Истребитель F-22 Raptor. Фото © picryl.com

Истребители пятого поколения F-22

В начале февраля параллельно с нагнетанием истерии вокруг предполагаемого вторжения Российской армии на Украину с немецкой авиабазы Шпангдалем в польский Повидз было переброшено четыре истребителя F-22 Raptor. Машины из состава 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного авиакрыла ВВС США были размещены в Европе ещё в 2015 году. А ещё спустя три года произошла их плановая ротация. Однако всё это время они скорее выполняли декоративную функцию, чем реально помогали разрядке обстановки и обеспечивали мир. Позднее в истребителях, переброшенных в Европу с авиабазы Тиндалл в штате Флорида, опознали местную достопримечательность — самолёты из так называемого дивизиона недвижимости, выполнявшие полёты лишь по большим праздникам.

Формально ВВС США продолжают содержать уникальные машины в строю. Однако из 195 построенных F-22 к немедленному развёртыванию и применению готово менее 40 машин. Эти данные "утекли" в открытый доступ после того, как в мае 2020 года во время тренировочного полёта на авиабазе ВВС США Эглин потерпел крушение один из самых новых истребителей F-22. Тогда эксперты, знакомые с ситуацией, пришли к выводу, что причиной критического дефекта, из-за которого у Raptor отказали двигатели, стала... обычная мойка во время планового обслуживания. Истребитель стоимостью 201 миллион долларов был уничтожен.

Необычным событием стало и то, что генерал-лейтенант Кристофер Веггеман — заместитель командира боевого авиационного командования — не стал создавать комиссию для расследования инцидента, сославшись на "соображения безопасности". Позднее, в том же месяце, при заходе на посадку на авиабазе Эглин разбился истребитель F-35A.

F-22 Raptor — хороший истребитель или плохая идея?

Истребитель F-22 Raptor. Фото © maxpixel.net

В 2021 году случился новый скандал. Серия ошибок при техническом обслуживании на базе ВВС Неллис в Неваде привела к перегреву и пожару истребителя F-22 Raptor, в результате чего машине пятого поколения был нанесён ущерб в размере 2,7 миллиона долларов. Истребитель, который сначала признали "повреждённым, но не уничтоженным", позднее был списан, а самой аварии был присвоен класс А — такой литерой в США помечают самые серьёзные авиационные инциденты. Согласно отчёту, на F-22 Raptor, который обслуживала 757-я авиационная эскадрилья ВВС США, техники сместили выходной клапан вспомогательной силовой установки.

Здесь нужно немного объяснить, как запускается самолёт. Подавляющее большинство современных машин запускается с помощью ВСУ — вспомогательной силовой установки. У F-22 это специальный агрегат, "выхлопная труба" отводит горячие газы и служит специальным тепловым экраном. По слухам, частично это решение заимствовали у истребителя F-15, а его, в свою очередь, создавали с оглядкой на советские МиГ-25 и МиГ-31. Любопытно, но у "летучих лисиц" на протяжении всей эксплуатации не раз проявлялись дефекты той же самой ВСУ. Однако устранять их бригада техников научилась прямо на лётном поле — концевик "выхлопной трубы" закрепляли специальным титановым креплением, которое надёжно удерживало "выхлопную трубу" маленького вспомогательного двигателя и требовало замены всего раз в год.

Советская хитрость, или Почему F-22 не продают на экспорт

Истребитель F-22 Raptor. Фото © picryl.com

Уникальность приспособления была в том, что ещё во времена СССР при осмотре самолёта представителями завода изделию был присвоен заводской индекс, а изобретателю — технику с 10-летним стажем — были выданы соответствующий патент и денежная компенсация. Устройство, стоившее ВВС страны "три копейки", решило серьёзную проблему, которая могла приводить к нагреву внутреннего оборудования и пожару. В отличие от советских инженеров, американцы разрабатывали F-22 в полностью цифровой среде, поэтому ошибка проектирования была практически исключена. Однако ВСУ, включение которой в неправильном положении повредило планер F-22, системы, проводку, гидравлику и часть внутреннего пространства, была изначально спроектирована с ошибкой — деталь закреплялась в жёстком кожухе и не могла "дышать" после начала работы. В советской, оригинальной конструкции деталь размещалась на специальном подвижном креплении.

Ряд американских аналитиков считают, что этот дефект стал одной из причин, по которым F-22 не стали продавать на экспорт. Однако удержать в тайне наличие дефекта, который привёл к возгоранию, не удалось. По некоторым данным, в Пентагоне прознали о неисправностях самолёта в 2008 году, а уже в апреле 2009-го тогдашний министр обороны Роберт Гейтс объявил о своём судьбоносном намерении резко сократить закупки F-22 для ВВС США. Формальным поводом тогда стало перераспределение финансирования на проект стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Истребитель пятого поколения, который никому не нужен

Истребитель F-22 Raptor. Фото © pxhere.com

Принято считать, что многие развитые страны стали копировать решения, опробованные на F-22. Однако на деле это не так. Одной из главных причин отказа от машин этой модели в 2012 году стала слишком сложная для пилота система управления. Её непредсказуемость можно сравнить с датчиками системы MCAS у самолётов Boeing 737 MAX или системы управления недавно разбившихся F-35. Если говорить простым языком, то в некоторых случаях у системы случается "рассинхрон" с действиями пилота: ручка управления отклоняется в одну сторону, а самолёт реагирует на это противоположным действием.

Полностью исправить этот дефект не удалось и в истребителях F-35, из-за чего все контуры управления (провода и приводы, которые отклоняют управляющие поверхности в разные стороны) приходится осматривать перед каждым вылетом. В результате стоимость лётного часа F-35 относительно двухдвигательного истребителя F-22 снизилась всего на 15% и составила 45 тыс. долларов. Летом 2021 года ряд американских СМИ опубликовали материалы, в которых истребители F-35 назывались "недоработанными, опасными и непригодными для оперативного развёртывания". Документы Счётной палаты США, специалисты которой анализировали машины и давали добро на их закупки и экспорт, назвали "бумагами, вводящими в заблуждение".

Американские аналитики утверждают, что из-за дефектов, которые производитель машин скрывал много лет, "под нож" отправились и перспективные машины на базе F-22: фронтовой бомбардировщик FB-22 (аналог российского Су-34), палубный истребитель NATF-22, разрабатывать который начали почти параллельно с основной версией машины, а также одноместный истребитель F-22B — машина с "повышенным уровнем автоматизации". Когда военные детально изучили, как именно инженеры Lockheed создают свои технологические шедевры, почти сразу была закрыта и другая программа — X-44 Manta, в рамках которой разрабатывался самолёт с цельноповоротным соплом (таким же, как на советских и российских истребителях). В 2011 году весь список недостатков F-22 собрали в огромный отчёт, ещё через год, выдержав формальную паузу, ВВС США отказались от производства и закупок этой машины, а после начала использования истребителей F-35 большинство Raptor приковано к земле — использовать их стало слишком опасно, сложно и дорого.

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