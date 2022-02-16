Блинкен допустил "военную агрессию" России против Украины на этой неделе
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о якобы готовящемся вторжении РФ провоцированием ситуации. По словам представителя Кремля, от этого уже лихорадит весь мир.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / MAST IRHAM
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны России против Украины на этой неделе. В интервью телеканалу France 24 он сослался на размещение российских военных вокруг Незалежной.
"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины", — сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста телеканала о том, считают ли власти США, что "вторжение" может произойти в среду, 16 февраля.
Кроме того, американский госсекретарь выразил обеспокоенность тем, что Москва "идёт на эскалацию" ситуации на границе с Украиной, "размещая там всё новые подразделения".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что весь мир лихорадит от заявлений о якобы возможном нападении России на Украину. По словам представителя Кремля, речь идёт о провоцировании ситуации.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны". В свою очередь, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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