Блинкен допустил "военную агрессию" России против Украины на этой неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны России против Украины на этой неделе. В интервью телеканалу France 24 он сослался на размещение российских военных вокруг Незалежной.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины", — сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста телеканала о том, считают ли власти США, что "вторжение" может произойти в среду, 16 февраля.

Кроме того, американский госсекретарь выразил обеспокоенность тем, что Москва "идёт на эскалацию" ситуации на границе с Украиной, "размещая там всё новые подразделения".