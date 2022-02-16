"Ъ": Задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского НПЗ предъявлено новое обвинение

Тюменское управление СК РФ заочно предъявило новое обвинение задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко. Теперь ему инкриминируют не только злоупотребление полномочиями, но и покушение на особо крупное мошенничество. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что в 2018 году, незадолго до увольнения, Лисовиченко выписал себе премию за хорошую работу в размере $10 млн. Для этого он изготовил подложный протокол заседания совета директоров и приказ о премировании самого себя "в связи с достижением производственных показателей".

По словам адвоката обвиняемого — Руслана Елканова, — новое уголовное дело было заведено после заявлений нынешнего руководства предприятия и показаний его работников. Юрист подчеркнул, что не согласен со всеми обвинениями в адрес своего клиента.