"Ъ": Задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского НПЗ предъявлено новое обвинение
По версии следствия, в 2018 году бизнесмен выписал себе премию за хорошую работу в размере 10 миллионов долларов. Для этого он изготовил подложный протокол заседания совета директоров.
Фото на обложке © ТАСС / Артём Геодакян
Тюменское управление СК РФ заочно предъявило новое обвинение задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко. Теперь ему инкриминируют не только злоупотребление полномочиями, но и покушение на особо крупное мошенничество. Об этом пишет "Коммерсант".
Отмечается, что в 2018 году, незадолго до увольнения, Лисовиченко выписал себе премию за хорошую работу в размере $10 млн. Для этого он изготовил подложный протокол заседания совета директоров и приказ о премировании самого себя "в связи с достижением производственных показателей".
По словам адвоката обвиняемого — Руслана Елканова, — новое уголовное дело было заведено после заявлений нынешнего руководства предприятия и показаний его работников. Юрист подчеркнул, что не согласен со всеми обвинениями в адрес своего клиента.
Напомним, 2 февраля стало известно, что Геннадия Лисовиченко задержали в Италии. Он находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями с 2019 года. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Лисовиченко.
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