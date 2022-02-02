В Италии задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко
С 2019 года он находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
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В Италии задержан экс-гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске с 2019 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания. В настоящее время готовится запрос для его экстрадиции", — сказал собеседник.
В августе 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно его арестовал.
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