В Италии задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко

В Италии задержан экс-гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске с 2019 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания. В настоящее время готовится запрос для его экстрадиции", — сказал собеседник.