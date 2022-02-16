РИА: Россия не будет переносить посольство из Киева

Россия не планирует переносить своё посольство на Украине из Киева. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Нет, наши загранучреждения продолжают работать. Таких планов нет", — заявил источник в ответ на вопрос о переносе посольства.