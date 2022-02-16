РИА: Россия не будет переносить посольство из Киева
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о временном переносе американской дипмиссии из столицы Украины во Львов.
Здание Посольства Российской Федерации на Украине. Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров
Россия не планирует переносить своё посольство на Украине из Киева. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Нет, наши загранучреждения продолжают работать. Таких планов нет", — заявил источник в ответ на вопрос о переносе посольства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил решение временно перенести американское посольство из Киева во Львов. В качестве причины глава Госдепа назвал якобы имеющее место "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.
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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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