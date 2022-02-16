Аналитик Лынова перечислила приложения на смартфоне, которые могут воровать личные данные

К утечке данных, хранящихся на смартфоне, может привести скрытое вредоносное программное обеспечение. Об этом рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

"Так, троянские программы, обладающие какими-либо полезными особенностями для пользователя, чаще всего запрашивают дополнительные необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам смартфона и управление ими. Это может быть любое приложение: фонарик, редактор фотографий, приложение для подсчёта калорий, хранилище данных скидочных карт и т.д.", — пояснила эксперт в беседе с "Праймом".