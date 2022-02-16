Аналитик Лынова перечислила приложения на смартфоне, которые могут воровать личные данные
Чтобы избежать риска утечки, она советует пользоваться официальными магазинами приложений. Также не стоит забывать про антивирусные средства и актуальные версии установленной операционной системы.
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К утечке данных, хранящихся на смартфоне, может привести скрытое вредоносное программное обеспечение. Об этом рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
"Так, троянские программы, обладающие какими-либо полезными особенностями для пользователя, чаще всего запрашивают дополнительные необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам смартфона и управление ими. Это может быть любое приложение: фонарик, редактор фотографий, приложение для подсчёта калорий, хранилище данных скидочных карт и т.д.", — пояснила эксперт в беседе с "Праймом".
Чтобы избежать "заражения" смартфона, Лынова советует пользоваться официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store). Кроме того, специалист рекомендует не забывать про антивирусные средства и актуальные версии установленной операционной системы.
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