В Германии более 10 дней ищут пропавшую россиянку

В небольшом городке Бремерхавен на северо-западе Германии уже более 10 дней ищут уроженку Санкт-Петербурга Екатерину Болговую (Бауманн). Она внезапно пропала ночью 4 февраля и с тех пор не выходила на связь.

О ситуации рассказала мать 32-летней россиянки Светлана. Женщина считает, что к исчезновению Екатерины может быть причастен её муж, который не раз поднимал руку на супругу. В последнее время в семье Бауманн не ладились отношения, Екатерина долго не решалась уйти от мужа из-за пятилетней дочери, однако более года назад начался бракоразводный процесс. Супругам предстояло разделить совместное нажитое имущество в размере свыше 500 тысяч рублей.

"Очень прошу помочь и принять все возможные меры для оказания содействия по организации поиска моей дочери", — сказано в обращении матери Екатерины МИД РФ, опубликованном на её странице в "Инстаграме".