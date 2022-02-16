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В Германии более 10 дней ищут пропавшую россиянку

Мать женщины попросила помочь в поисках власти РФ. Она считает, что к исчезновению Екатерины может быть причастен её супруг. Паре предстояло разделить имущество на 500 тысяч евро в рамках развода.

16 февраля, 03:28
<p>Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Болговая (Бауманн) © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZ4cBk3ofmr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">svetav3232</a></p>

Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Болговая (Бауманн) © Instagram / svetav3232

В небольшом городке Бремерхавен на северо-западе Германии уже более 10 дней ищут уроженку Санкт-Петербурга Екатерину Болговую (Бауманн). Она внезапно пропала ночью 4 февраля и с тех пор не выходила на связь.

О ситуации рассказала мать 32-летней россиянки Светлана. Женщина считает, что к исчезновению Екатерины может быть причастен её муж, который не раз поднимал руку на супругу. В последнее время в семье Бауманн не ладились отношения, Екатерина долго не решалась уйти от мужа из-за пятилетней дочери, однако более года назад начался бракоразводный процесс. Супругам предстояло разделить совместное нажитое имущество в размере свыше 500 тысяч рублей.

"Очень прошу помочь и принять все возможные меры для оказания содействия по организации поиска моей дочери", — сказано в обращении матери Екатерины МИД РФ, опубликованном на её странице в "Инстаграме".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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