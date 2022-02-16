WSJ: Женщина из Нью-Йорка стала четвёртым человеком в мире, вылеченным от ВИЧ
Врачи пересадили американке стволовые клетки её родственника с редкой генетической мутацией, а также сделали переливание пуповинной крови от новорождённого.
Фото на обложке © ТАСС / AP
В Нью-Йорке медики вылечили женщину с ВИЧ-инфекцией с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Отмечается, что это четвёртый в мире случай победы над вирусом иммунодефицита человека.
Как пишет WSJ, женщина средних лет, у которой выявили лейкемию через четыре года после обнаружения ВИЧ-инфекции, не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года и в её организме больше не обнаруживается никаких признаков инфекции. В качестве лечения врачи пересадили американке стволовые клетки её родственника с редкой генетической мутацией, блокирующей размножение вируса, а также сделали переливание пуповинной крови от новорождённого.
Несмотря на то что ранее были отмечены случаи, когда ВИЧ-инфекция снова появлялась в организме человека спустя продолжительное время, медики на этот раз настроены оптимистично.
"Всё выглядит очень обнадёживающе", — отметил лечащий врач пациентки Маршалл Глесби.
Первый человек излечился от ВИЧ в 2007 году. Им стал американец Тимоти Рэй Браун, учившийся в Берлине. В 2020 году он скончался от рака. Впоследствии врачам удалось одержать победу над ВИЧ-инфекцией у пациентов из Лондона и Дюссельдорфа. Учёным также удалось установить, что две женщины смогли побороть ВИЧ с помощью своей иммунной системы, без медикаментозной помощи. Одной из них стала жительница Аргентины.
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