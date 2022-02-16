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WSJ: Женщина из Нью-Йорка стала четвёртым человеком в мире, вылеченным от ВИЧ

Врачи пересадили американке стволовые клетки её родственника с редкой генетической мутацией, а также сделали переливание пуповинной крови от новорождённого.

16 февраля, 02:36

Фото на обложке © ТАСС / AP

В Нью-Йорке медики вылечили женщину с ВИЧ-инфекцией с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Отмечается, что это четвёртый в мире случай победы над вирусом иммунодефицита человека.

Как пишет WSJ, женщина средних лет, у которой выявили лейкемию через четыре года после обнаружения ВИЧ-инфекции, не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года и в её организме больше не обнаруживается никаких признаков инфекции. В качестве лечения врачи пересадили американке стволовые клетки её родственника с редкой генетической мутацией, блокирующей размножение вируса, а также сделали переливание пуповинной крови от новорождённого.

Умер открывший ВИЧ нобелевский лауреат Люк Монтанье

Умер открывший ВИЧ нобелевский лауреат Люк Монтанье

Несмотря на то что ранее были отмечены случаи, когда ВИЧ-инфекция снова появлялась в организме человека спустя продолжительное время, медики на этот раз настроены оптимистично.

"Всё выглядит очень обнадёживающе", — отметил лечащий врач пациентки Маршалл Глесби.

Учёные выяснили, почему некоторые люди неуязвимы для ВИЧ

Учёные выяснили, почему некоторые люди неуязвимы для ВИЧ

Первый человек излечился от ВИЧ в 2007 году. Им стал американец Тимоти Рэй Браун, учившийся в Берлине. В 2020 году он скончался от рака. Впоследствии врачам удалось одержать победу над ВИЧ-инфекцией у пациентов из Лондона и Дюссельдорфа. Учёным также удалось установить, что две женщины смогли побороть ВИЧ с помощью своей иммунной системы, без медикаментозной помощи. Одной из них стала жительница Аргентины.

Вирус просто исчез: Женщина из Аргентины вылечилась от ВИЧ без лекарств и пересадок

Вирус просто исчез: Женщина из Аргентины вылечилась от ВИЧ без лекарств и пересадок

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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