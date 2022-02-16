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Журналист CNBC: Американский вертолёт Black Hawk приземлился на границе Польши и Украины

Кадры с винтокрылой машиной сняла камера Польской пограничной службы у населённого пункта Корчова. По словам корреспондента телеканала CNBC, оттуда "чёрный ястреб" отправился в сторону Жешува.

16 февраля, 02:09

Фото на обложке © ТАСС / Zuma

Вертолёт армии США UH-60 Black Hawk совершил посадку вблизи польско-украинской границы. Об этом сообщил в "Твиттере" журналист телеканала CNBC Брэд Ховард.

Также Ховард показал видео, записанное камерой Польской пограничной службы у населённого пункта Корчова. На кадрах видно стоящий на автомобильной полосе вертолёт, который затем взлетает. По словам журналиста, вертолёт отправился в сторону польского города Жешув.

Вертолёт армии США UH-60 Black Hawk на границе Польши и Украины. Видео © Twitter / BradHowardNYC

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В начале февраля США начали переброску в Восточную Европу дополнительных сил. Военные прибыли в аэропорт Ясенка под Жешувом. Американский контингент расположится в Польше недалеко от украинской границы.

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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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