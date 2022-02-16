Представитель Киева в ТКГ Гармаш: Запад "слова не скажет" при захвате Донбасса Украиной
При этом, по его словам, у властей Незалежной могут возникнуть проблемы со стороны западных партнёров, если на боевые действия в регионе уйдёт больше недели.
Фото на обложке © ТАСС / Zuma
Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс. Об этом заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в регионе Сергей Гармаш.
"Как мне сказал один западный дипломат: "Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев. — Прим. Лайфа) войдёте в Донецк военным путём, то никто вам слова не скажет", — сказал Гармаш в эфире видеоблога Алексея Арестовича, экс-советника главы Офиса президента Украины.
При этом, как уточнил Гармаш, у Киева могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдёт больше недели.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское. Чтобы защитить гражданское население и избежать новых потерь, в ЛНР открыли ответный огонь.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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