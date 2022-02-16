Представитель Киева в ТКГ Гармаш: Запад "слова не скажет" при захвате Донбасса Украиной

Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс. Об этом заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в регионе Сергей Гармаш.

"Как мне сказал один западный дипломат: "Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев. — Прим. Лайфа) войдёте в Донецк военным путём, то никто вам слова не скажет", — сказал Гармаш в эфире видеоблога Алексея Арестовича, экс-советника главы Офиса президента Украины.

При этом, как уточнил Гармаш, у Киева могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдёт больше недели.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское. Чтобы защитить гражданское население и избежать новых потерь, в ЛНР открыли ответный огонь.