Telegraph: Принц Эндрю выплатит 16 млн долларов для урегулирования дела об изнасиловании

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю в рамках досудебного соглашения заплатит более 12 миллионов фунтов стерлингов ($16,2 млн) американке Вирджинии Джуффре, обвинившей его в изнасиловании 20-летней давности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

Ранее в базе документов Федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка появилось письмо от адвоката 61-летнего принца Дэвида Бойса, из которого следует, что стороны смогли урегулировать претензии в досудебном порядке. В письме уточнялось, что герцог Йоркский сделает взнос в фонд гражданки США, однако сумма, о которой идёт речь, не называлась.

По данным издания, выплаты в размере 12 миллионов фунтов частично возьмёт на себя Елизавета II, которая и так в частном порядке помогала своему второму сыну покрывать расходы на юристов, оценивающиеся в несколько миллионов фунтов. Услуги адвокатов оплачивались из средств, получаемых от распоряжения недвижимостью в герцогстве Ланкастерском, которое находится во владении монарха: их общий размер, по оценке СМИ, составляет около £23 млн (более $30 млн) в год. В Букингемском дворце рассчитывают, что выплаты подведут черту под скандалом, который угрожал затмить празднование 70-летнего пребывания Елизаветы II на троне.

При этом газета подчеркнула, что принцу Эндрю самому было бы тяжело оплатить расходы, так как он живёт на "скромную военную пенсию", которую получает как вице-адмирал ВМС Великобритании, а также на стипендию от британской королевы в размере £250 тыс. в год ($340 тыс.). Иск вынудил Эндрю выставить на продажу свой единственный актив — шале на горнолыжном швейцарском курорте Вербье, которое он приобрёл в 2014 году в ипотеку и при помощи матери.