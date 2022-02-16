Адвокат Шошина: Дочь актёра Конкина перед гибелью выпила почти две бутылки вина
По словам юриста, медицинская экспертиза показала в крови и моче погибшей 2,96 грамма этанола. При этом адвокаты потерпевшей стороны ранее говорили всего о 0,5 грамма.
София Конкина. Фото © Facebook / konkinasofia
В крови дочери актёра Владимира Конкина Софии обнаружено 2,96 грамма этанола на литр. Столько же выявлено в моче. Об этом говорится в заключении медицинской экспертизы, сделанной сразу после госпитализации женщины, заявила адвокат Виктория Шошина, представляющая интересы обвиняемой по делу о гибели дочери артиста.
По словам юриста, это указывает на то, что София перед тем, как пойти в бассейн, выпила почти две бутылки вина.
"А сторона потерпевшей говорит, что у неё в крови было всего 0,5 грамма. Да, в экспертизе эта цифра есть, но это после того, как 27 часов её в больнице промывали, прокапывали, оказывали всю медицинскую помощь. Поэтому, когда показывают эти данные, это данные трупа", — заявила адвокат в беседе с телеканалом "360".
Уточняется, что во время заседания Пресненского суда Москвы обвиняемая по делу о гибели Софии Конкиной совладелица и управляющая фитнес-клубом Анна Андрианова заявила, что погибшая женщина перед погружением в бассейн выпила бутылку вина в раздевалке. Об этом свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения и штопор с пробкой в сумке погибшей.
София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру женщина скончалась из-за отказа почек. Ей было 32 года. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, заявлял, что его дочь убили. Он даже подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, София злоупотребляла алкоголем. Спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба Анне Андриановой. В этом заведении ранее мёртвым был найден ещё и мужчина.
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