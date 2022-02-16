Адвокат Шошина: Дочь актёра Конкина перед гибелью выпила почти две бутылки вина

В крови дочери актёра Владимира Конкина Софии обнаружено 2,96 грамма этанола на литр. Столько же выявлено в моче. Об этом говорится в заключении медицинской экспертизы, сделанной сразу после госпитализации женщины, заявила адвокат Виктория Шошина, представляющая интересы обвиняемой по делу о гибели дочери артиста.

По словам юриста, это указывает на то, что София перед тем, как пойти в бассейн, выпила почти две бутылки вина.

"А сторона потерпевшей говорит, что у неё в крови было всего 0,5 грамма. Да, в экспертизе эта цифра есть, но это после того, как 27 часов её в больнице промывали, прокапывали, оказывали всю медицинскую помощь. Поэтому, когда показывают эти данные, это данные трупа", — заявила адвокат в беседе с телеканалом "360".