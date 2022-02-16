Bloomberg сообщил о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России
Трейдеры особенно опасаются, что при таком развитии событий ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO и Sokol. Однако отмечается, что этот сценарий маловероятен.
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Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения Западом санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на участников рынка.
Как уточняется, трейдеры особенно опасаются, что ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) и Sokol (её добывают на Дальнем Востоке). Агентство сообщает, что такой вариант развития событий маловероятен, но некоторые опрошенные импортёры заявили, что начинают пересматривать планы закупок топлива на апрель.
Ещё несколько европейских трейдеров подчёркивают, что ждут и хотят оценить, как ситуация вокруг Украины повлияет на нефтяной рынок. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts, за пятницу, 11 февраля, стоимость российской нефти Urals в Европе упала: разница в цене с маркой Brent достигла максимума с апреля 2020 года. Стоимость нефти в Азии пока остаётся на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой на фоне резкого роста спроса.
Трейдеры полагают, что в случае санкций против России и отказа Азии от сортов Sokol и ESPO выиграть могут Саудовская Аравия и ОАЭ. Покупатели, скорее всего, попытаются увеличить поставки через долгосрочные нефтяные контракты с Эр-Риядом или спотовые с Абу-Даби.
Напомним, что администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений (в том числе вероятно отключение России от системы SWIFT), а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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