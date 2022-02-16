Bloomberg сообщил о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России

Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения Западом санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на участников рынка.

Как уточняется, трейдеры особенно опасаются, что ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) и Sokol (её добывают на Дальнем Востоке). Агентство сообщает, что такой вариант развития событий маловероятен, но некоторые опрошенные импортёры заявили, что начинают пересматривать планы закупок топлива на апрель.

Ещё несколько европейских трейдеров подчёркивают, что ждут и хотят оценить, как ситуация вокруг Украины повлияет на нефтяной рынок. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts, за пятницу, 11 февраля, стоимость российской нефти Urals в Европе упала: разница в цене с маркой Brent достигла максимума с апреля 2020 года. Стоимость нефти в Азии пока остаётся на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой на фоне резкого роста спроса.