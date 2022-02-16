РИА: Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей в Средиземном море
Отмечается, что военные моряки РФ зафиксировали излучение РЛС судов Североатлантического альянса, определили их характеристики и взяли на сопровождение.
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц". Фото на обложке © ТАСС / Минобороны РФ
Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — рассказал источник.
По его словам, экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучение РЛС натовских кораблей, определили их характеристики и взяли на сопровождение.
В учениях ВМФ в Средиземном море принимает участие 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Черноморского и Северного флота, в том числе ракетные крейсеры "Маршал Устинов" и "Варяг", фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Касатонов", большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Адмирал Трибуц", а также суда обеспечения. Кроме того, в манёврах участвует более 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил России. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал учения ВМФ.
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