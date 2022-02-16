РИА: Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей в Средиземном море

Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — рассказал источник.

По его словам, экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучение РЛС натовских кораблей, определили их характеристики и взяли на сопровождение.