Вежливо прогнали: Почему корабли ВМФ России не затопили американскую подлодку возле Курил Инцидент с появлением американской подлодки в территориальных водах России получил продолжение. Фактически американским военным поставлен ультиматум. 14 февраля, 21:40 Подводная лодка ВМС США класса "Вирджиния". Фото © ТАСС / Zuma / General Dynamics Electric Boat

Американская подлодка у российских берегов

12 февраля российские военные сообщили, что в территориальные воды страны вблизи курильского острова Уруп вошла подлодка ВМС США типа "Вирджиния". По данным Минобороны, экипаж подлодки проигнорировал требования покинуть российские воды, в результате чего с борта противолодочного корабля "Маршал Шапошников" были применены спецсредства. После того как перед американскими подводниками замаячила перспектива уничтожения, подлодка резко изменила курс и вышла в нейтральные воды.

Подводная лодка ВМС США класса "Вирджиния". Фото © ТАСС /

Ровно через двое суток, днём 14 февраля, представитель Генштаба РФ заявил, что Россия готова нанести удар по зашедшим в её территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам. Американские аналитики, изучившие обстоятельства произошедшего, отмечают, что действия американских подводников, которые явно получили прямой приказ проникнуть в территориальные воды и наблюдать за учениями российского флота, можно расценивать как "маниакальное желание ввязаться в конфликт".

US attack submarine invades Russian territorial waters at moment of heightened geopolitical tension. https://t.co/HSAgtCGTgI — Mark Sleboda (@MarkSleboda1) February 12, 2022

Капитан третьего ранга в запасе, командующий боевой частью подлодки К-322 "Кашалот" Игорь Сиваков рассказал, что наглость, с которой американские подводники пытаются "поискать драку", за время его службы встречалась регулярно.

Я попал на службу, когда страна уже находилась в переходном периоде. Лодку мы приняли в 1989 году, а в 1990-м, когда в стране начались необратимые политические процессы, американцы почти каждую неделю пытались прощупать, насколько глубока оборона и где их обнаружат. Их заявления, что они исключительно из нейтральных вод наблюдали, — это откровенное враньё. У нас ещё в конце 80-х была информация, что главная задача подлодок — выбор оптимального места, с которого можно проводить пуски крылатых ракет, причём в район они часто забрасывают сразу две-три подлодки из разных баз Игорь Сиваков Капитан третьего ранга в запасе, бывший командир боевой части подлодки К-322 "Кашалот"

Какие американские подлодки обнаружили возле Курил?

Американские подлодки появляются у тихоокеанского побережья России неслучайно. В Вилючинске находится объект, за которым американские подводники наблюдают много лет, — знаменитое "Осиное гнездо", база подводных лодок стратегического назначения. Точный состав американских подлодок, по словам подводников, установить сложно, однако в дерзкий рейд к берегам России могли отправить две разные субмарины. Первая — уже упомянутая военными "Вирджиния", вероятно, носит название "Северная Каролина" (SSN-777), или "Иллинойс" (SSN-786). Последняя подлодка считается одной из самых современных — субмарина оснащена не только передовыми средствами слежения, но и автономной системой управления, которая позволяет маневрировать "на самых сложных и опасных участках".

Подводная лодка. "Северная Каролина" (SSN-777). Фото © Wikipedia

При этом задачи субмарин не меняются много лет — в случае необходимости на "Вирджинию" ляжет основная задача по запиранию и уничтожению российских подводных крейсеров в территориальных водах. Если всё настолько серьёзно, то почему нарушителя государственной границы не отправили на дно сразу после обнаружения? На это есть несколько причин.

Миссия невыполнима: последствия

По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, топить "Вирджинию" не было никакого смысла.

Если серьёзно, то делать это пока незачем. Не война. Демонстрации вооружения было достаточно, подлодка вышла из территориальных вод и удалилась из поля зрения кораблей Тихоокеанского флота. Практики топить подлодки в мирное время нет в принципе, но до такого всё-таки может дойти. Если бы "Вирджиния" неоднократно не реагировала на наши сигналы и предупреждения и не меняла бы курс, по ней открыли бы огонь. Это то же самое, что и предупреждения часового: "Стой, кто идёт! Стой, стреляю! Выстрел вверх и выстрел на поражение" Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Бывшие подводники отмечают, что подобное поведение американских боевых кораблей с ракетами на борту регулярно фиксируется не только у Тихоокеанского побережья РФ, но и в других местах, где находятся крупные военные объекты, например у побережья Калининграда или на севере, где расположены не только ударные надводные корабли, но и базы подводных лодок. Следить за такими объектами ВМС США не составляет большого труда — всего в составе американского флота находится 20 подлодок типа "Вирджиния", а к 2030 году к ним могут добавиться многоцелевые подлодки "Колумбия". Общее количество многоцелевых субмарин при этом может удвоиться и дойти до 40 единиц. И это не считая оставшихся на вооружении двух десятков многоцелевых АПЛ типа "Лос-Анджелес".

Все эти подлодки время от времени патрулируют нейтральные воды Мирового океана, однако для главной задачи — охраны собственных носителей ядерного оружия типа "Огайо" — и такого количества может быть недостаточно.

"Российская подлодка всплыла у статуи Свободы — это байка"

Примерно в 2010 году в Интернете появилась популярная байка о якобы всплывшей у берегов США российской боевой подлодке. По словам капитана второго ранга в запасе Андрея Кобеца, это всего лишь миф, но советские и российские подлодки действительно могут всплывать там, где их ожидают меньше всего.

Со времён СССР в зоне ответственности нашего флота находится 17-я эскадра подводных лодок и база Китсап на Восточном побережье США. Этот район с океаном соединяет пролив Хуан-де-Фука, куда наши подлодки проходили незамеченными несколько раз. Или подойти к проливу Чесапик, где находится база Норфолк, — тоже задача решаемая. Поэтому не стоит думать, что если ВМФ России не даёт какого-то сиюминутного ответа, то его не будет вовсе Андрей Кобец Капитан второго ранга в запасе

Подводники отмечают, что хотя численность российского ВМФ меньше, чем американского, преподнести американским кораблям неприятный сюрприз отечественные подлодки могут "без особых усилий". Предупреждение представителя Генштаба о том, что в случае необходимости любой корабль могут затопить, лишь подвело черту, после которой для американских субмарин (и тех, кто отдаёт им приказы) могут наступить реальные, вполне конкретные и ощутимые последствия.

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