Иммунолог Крючков предупредил о воспалении мозгового вещества при ковиде

У больных CoViD-19 в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"При CoViD у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером", — приводит слова эксперта Ura.ru.

По словам специалиста, это скорее "смешанная история", не классический вирусный энцефалит.

В свою очередь, врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила ковид с эпидемией, которая случилась в начале XX века.

"Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения", — отметила эксперт.