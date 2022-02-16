Иммунолог Крючков предупредил о воспалении мозгового вещества при ковиде
Однако такие случаи встречаются у небольшого количества пациентов, уточнил эксперт. По его словам, речь не идёт о классическом вирусном энцефалите.
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У больных CoViD-19 в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"При CoViD у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером", — приводит слова эксперта Ura.ru.
По словам специалиста, это скорее "смешанная история", не классический вирусный энцефалит.
В свою очередь, врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила ковид с эпидемией, которая случилась в начале XX века.
"Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения", — отметила эксперт.
Ранее стало известно, что в России консультации у психиатра могут включить в диспансеризацию после ковида.
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