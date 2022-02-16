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Сноуден усомнился в достоверности заявлений о "вторжении" России на Украину

По словам бывшего агента АНБ и ЦРУ, источник его скептицизма заключается в том, что разведка США в очередной раз не предоставила никаких доказательств своих утверждений.

16 февраля, 03:11

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сомневается в достоверности сообщений о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. Он предполагает, что подобные бездоказательные заявления могут усугубить конфликт.

"Я хочу, чтобы конфликт на Украине прекратился, и, честно говоря, я думаю, что все разумные люди разделяют эту позицию. Вопрос... заключается в том, уменьшают ли усиленные официальные заявления, сделанные без доказательств, враждебные действия или на самом деле провоцируют их", написал Сноуден в "Твиттере".

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Как отметил Сноуден, источник его скептицизма в том, что "разведка США [снова] делала действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств".

Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror назначили время "вторжения" России на Украину. Утверждалось, что 16 февраля в 03:00 произойдут "танковые и ракетные атаки". Однако ничего так и не случилось.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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