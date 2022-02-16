Сноуден усомнился в достоверности заявлений о "вторжении" России на Украину

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сомневается в достоверности сообщений о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. Он предполагает, что подобные бездоказательные заявления могут усугубить конфликт.

"Я хочу, чтобы конфликт на Украине прекратился, и, честно говоря, я думаю, что все разумные люди разделяют эту позицию. Вопрос... заключается в том, уменьшают ли усиленные официальные заявления, сделанные без доказательств, враждебные действия или на самом деле провоцируют их", — написал Сноуден в "Твиттере".

Как отметил Сноуден, источник его скептицизма в том, что "разведка США [снова] делала действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств".