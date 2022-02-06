Стабильная нестабильность: 7 скрытых причин, почему WhatsApp не работает на Android Android остаётся самой популярной операционной системой в мире. Количество пользователей этой ОС приближается к трём миллиардам, но некоторые мессенджеры до сих пор работают на ней нестабильно. 5 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему WhatsApp не подключается к Интернету

Мир Android заметно сложнее для рядового пользователя, чем iOS. Множество версий одной и той же программы, фейковые приложения в официальном магазине и многие другие особенности порой превращают использование простейших мессенджеров в нудный квест. WhatsApp для Android считается одной из самых популярных программ, однако не лишён всех "детских болезней" приложений, написанных на Java.

Потеря контакта с сотовой сетью — одна из частых проблем пользователей мессенджера WhatsApp на Android. Самый популярный ответ, который дают в справочном центре разработчики, — потому что нет подключения к Интернету. Чтобы проверить подключение устройства к Интернету, нужно убедиться, что сообщения действительно не доставляются: если рядом нет двух галочек, фиксирующих доставку, значит, сообщения потерялись при отправке. Первый и самый важный шаг — убедиться, что баланс на счёте сотового оператора пополнен. Если деньги на телефоне не кончились, а мессенджер по-прежнему не работает, то имеет смысл свернуть приложение и запустить его заново. Если и это не помогло, то с высокой долей вероятности поможет перезагрузка устройства. Этот способ почти всегда рекомендует создатель Android, компания Google. Часто зависшая программа перестаёт выполнять внутренние команды, в которые входит и передача данных по сотовой сети.

Если и это не помогло, то нужно изучить настройки устройства. Сначала следует зайти в "Сеть и Интернет", затем выбрать пункт "Передача данных" и заново активировать ползунок "Мобильный интернет". Если это не помогло, проблема может находиться в самом приложении. Заходим в "Настройки устройства", нажимаем "Приложения и уведомления", выбираем "WhatsApp" и переходим в "Передачу данных", где нужно активировать фоновый режим.

Почему WhatsApp требует обновление

Первое, что нужно проверить после установки приложения WhatsApp на Android, — это режим обновлений. По умолчанию программа обновляется автоматически, но может произойти сбой и флажок в настройках пропадёт. Другая распространённая проблема мессенджера для Android — сбой обновления. Такое бывает даже при фоновом режиме работы и часто исправляется повторным подключением к сети Wi-Fi или сотовой сети. WhatsApp требует обновления программы по нескольким причинам. Главная — актуальная версия считается разработчиками наиболее безопасной. В ней также исправляются почти все ошибки, о которых пользователи или тестировщики сообщали с момента выхода. Кроме того, обновлять программу нужно, чтобы не пропадали старые и появлялись новые функции. К примеру, в декабре 2021 года в мессенджере WhatsApp появилась новая функция контроля сообщений, которая позволяет настроить исчезающие сообщения.

Почему WhatsApp не видит контакты в телефоне

Многие пользователи Android сталкиваются с тем, что WhatsApp неправильно отображает контакты в телефонной книге или не видит их совсем. Часто так бывает, если номер телефона сохранён не так, как предусмотрено программой. WhatsApp поддерживает только международный формат ввода: номер должен начинаться со знака "+", затем идёт код страны и номер абонента. Некоторые функции Android по умолчанию не отображают видимость контактов для всех групп и учётных записей. Чтобы настроить правильное отображение, нужно зайти в "Настройки", перейти в "Контакты" и настроить "Отображение и доступ". Кроме того, в меню настроек мессенджера в разделе "Контакты" нужно поставить галочку "Показывать все контакты", это поможет отображать всех, кто записан в телефонной книге устройства.

Почему WhatsApp не открывает фото и не отправляет видео

Проблема с приложением WhatsApp на Android заключается ещё и в том, что в официальном магазине помимо самого мессенджера существует несколько десятков так называемых надстроек — приложений, которые, по идее, должны упрощать использование главной программы. На деле происходит обратное: дополнительные стикеры, автоответчики и виртуальные номера для мессенджера WhatsApp перегружают программу и часто сбивают основные настройки.

Скриншот © Playmarket

В результате не открываются полученные фотографии и не отправляются видео, размер которых может превышать даже 50–100 мегабайт. Для того чтобы сделать первый шаг к восстановлению настроек, нужно удалить всё ненужное, а затем сбросить настройки приложения WhatsApp до состояния "по умолчанию". Другое дело, если проблема заключается в сбое работы карты памяти.

Почему WhatsApp не видит накопитель и как настроить сохранение на карту памяти

По умолчанию WhatsApp сохраняет все медиафайлы в память устройства, но это подходит далеко не всем. Смартфоны на Android, в отличие от iPhone, позволяют значительно расширять объём внутреннего хранилища, и настройки сохранения контента лучше переключить. Чтобы настроить сохранение на карту памяти, нужно выбрать "Память" или "Хранилище", затем перейти во вкладку "Место хранения по умолчанию" и вместо внутренней памяти выбрать SD-карту. Если сохранение не работает, нужно перезагрузить телефон и попытаться снова. Если и после этого устройство на Android не даёт сохранить на карту фото и видео, её придётся отформатировать. Сделать это можно прямо с устройства. Переходим в "Карту памяти", выбираем "Формат карты", нажимаем на FAT32 (эта файловая система управляет чтением и записью контента на SD-карте). Все данные с SD-карты при этом будут удалены, поэтому об их переносе нужно позаботиться заранее. Теперь можно заново установить WhatsApp и протестировать хранение контента.

Почему WhatsApp занимает много места в телефоне

Чем дольше и активнее используется WhatsApp, тем больше мессенджер будет сохранять ненужной информации. В ход пойдёт практически всё — документы по работе или учёбе, мемы, фото счётчиков и поздравления от мамы со смешными картинками. Если рабочих и личных чатов несколько, то значительная часть памяти будет расходоваться на то, чтобы регулярно делать резервные копии. Вариантов решения проблемы два: либо периодически удалять всё ненужное из галереи самостоятельно, либо перенести сохранение на SD-карту.

Фото © Shutterstock

Почему WhatsApp не скачивается и не устанавливается на Android

Ранние и давно устаревшие версии Android на некоторых устройствах отличаются неплохой стабильностью и одновременно почти нулевой совместимостью с некоторыми версиями мессенджера. Первое, что нужно проверить, — актуальную версию. Если ПО устарело, то его нужно обновить и затем повторить попытку. При нормальном доступе к сотовой сети или Wi-Fi проблема должна решиться. Но часто бывает так, что WhatsApp не устанавливается на новое, только что купленное устройство. Самая распространённая проблема пользователей — ошибка загрузки из магазина Google Play. Эти неполадки появляются из-за сбоев в работе сервисов Google, поэтому, если программу не получается обновить или скачать, нужно перезагрузить устройство и повторить попытку. Устройство заново регистрируется в Сети, журнал авторизации в Play Market обнуляется, и в 99% случаев проблема решается.

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