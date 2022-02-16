Гинцбург анонсировал скорое начало исследований "коктейля из антител" против ковида

В ближайшее время Минздрав выдаст разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

"Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение", — цитирует специалиста РИА "Новости.