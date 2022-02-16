Гинцбург анонсировал скорое начало исследований "коктейля из антител" против ковида
По словам директора центра Гамалеи, Минздрав РФ выдаст разрешение в ближайшее время. В ноябре отмечалось, что лекарство находится в высокой степени готовности.
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В ближайшее время Минздрав выдаст разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.
"Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение", — цитирует специалиста РИА "Новости.
Разрабатываемое лекарство против коронавируса на основе моноклональных антител является аналогом препарата, которым лечили Дональда Трампа, когда он занимал пост президента США. В конце ноября прошлого года замглавы центра Гамалеи Денис Логунов отмечал, что лекарство находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что оно обеспечивает защиту на 100%.
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