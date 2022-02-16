Ни танков, ни самолётов: Появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение России"

Обстановка на границе Украины, где ожидалось "вторжение" России. Видео © t.me / stranaua

В Сети появилось видео, снятое на украинско-российской границе примерно в три часа ночи по киевскому времени. Именно в это время, по утверждению британских СМИ, якобы должно было произойти "вторжение" России. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Украинские пограничники, находящиеся на КПП Бачевск в Сумской области, подтвердили, что обстановка на границе спокойная. По их словам, контрольно-пропускной пункт в "ночь вторжения" отработал в штатном режиме без каких-либо усиленных мер безопасности. При этом признаков "наступления" со стороны РФ нет. Также нет подготовки к отражению атаки со стороны Украины.