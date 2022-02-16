Ни танков, ни самолётов: Появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение России"
Пограничники, находящиеся на КПП Бачевск в Сумской области, подтвердили, что обстановка спокойная. Контрольно-пропускной пункт в "ночь вторжения" отработал в штатном режиме.
Скриншот на обложке © t.me / stranaua
Обстановка на границе Украины, где ожидалось "вторжение" России. Видео © t.me / stranaua
В Сети появилось видео, снятое на украинско-российской границе примерно в три часа ночи по киевскому времени. Именно в это время, по утверждению британских СМИ, якобы должно было произойти "вторжение" России. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал "Политика страны".
Украинские пограничники, находящиеся на КПП Бачевск в Сумской области, подтвердили, что обстановка на границе спокойная. По их словам, контрольно-пропускной пункт в "ночь вторжения" отработал в штатном режиме без каких-либо усиленных мер безопасности. При этом признаков "наступления" со стороны РФ нет. Также нет подготовки к отражению атаки со стороны Украины.
Вместе с тем, как утверждают пограничники, пассажиропоток из РФ за последние дни сократился. По данным журналистов, пока они были на месте, на территорию России заехало четыре украинских автобуса, а в обратном направлении проследовало три транспортных средства.
Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны". В свою очередь, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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