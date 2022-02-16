Овечкин до пяти шайб сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ

А вот по количеству сезонов в лиге с как минимум 30 голами россиянин уже обогнал знаменитого чеха и вышел на второе место. До первой строчки ему нужно провести на высоком уровне ещё два года.