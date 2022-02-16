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Овечкин до пяти шайб сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ

А вот по количеству сезонов в лиге с как минимум 30 голами россиянин уже обогнал знаменитого чеха и вышел на второе место. До первой строчки ему нужно провести на высоком уровне ещё два года.

16 февраля, 04:31
<p>Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP</p>

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилл Предаторз". Таким образом, россиянин прервал безголевую серию, длившуюся шесть игр. Встреча закончилась победой "столичных" со счётом 4:1.

Благодаря дублю Овечкин до пяти шайб сократил отставание от знаменитого чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ (761 против 766). А вот по количеству сезонов в лиге с как минимум 30 голами Ови уже обогнал Ягра и вышел на второе место. У россиянина 15 таких сезонов. Первое место занимает Майк Гартнер с 17.

Капризов надел игровой свитер Овечкина в мастер-шоу "Матча звёзд НХЛ" и исполнил буллит

Капризов надел игровой свитер Овечкина в мастер-шоу "Матча звёзд НХЛ" и исполнил буллит

Ранее игрок "Вашингтона" рассказал о вредной привычке Овечкина, на которую он регулярно тратится.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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