"Я поставил будильник": Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину
Некоторые читатели газеты The Daily Mail отметили, что западные СМИ опять разочаровали. Другие же раскритиковали президента США Джо Байдена, отметив, что он ничем не лучше Джорджа Буша.
Военные учения в Донецкой области. Фото на обложке © ТАСС / AP
Читатели британской газеты The Daily Mail отреагировали на несостоявшееся "вторжение" России на Украину. Они раскритиковали СМИ, утверждавшие, что РФ якобы нападёт на Незалежную в ночь на 16 февраля, пишет РИА "Новости".
Напомним, ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Однако, ожидаемо, ничего не произошло.
"Уже среда, друзья", — напомнил пользователь Archibald.
"Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чёртова западная разведка, такая же надёжная и полезная, как прошлогодний снег зимой", — отметил с сарказмом TheGreatPhilipWindow.
"Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ: разочарование, много обещаний, толку ноль", — возмутился Pelican.
"Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения [в Ираке]! "Война начнётся в среду", нет, они там все в кроватях спят", — написал Delray4.
"Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!" — поделился мнением WAJG_96.
В последние месяцы западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны". В свою очередь, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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