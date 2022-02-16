"Я поставил будильник": Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину

Читатели британской газеты The Daily Mail отреагировали на несостоявшееся "вторжение" России на Украину. Они раскритиковали СМИ, утверждавшие, что РФ якобы нападёт на Незалежную в ночь на 16 февраля, пишет РИА "Новости".

Напомним, ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Однако, ожидаемо, ничего не произошло.

"Уже среда, друзья", — напомнил пользователь Archibald.

"Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чёртова западная разведка, такая же надёжная и полезная, как прошлогодний снег зимой", — отметил с сарказмом TheGreatPhilipWindow.

"Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ: разочарование, много обещаний, толку ноль", — возмутился Pelican.

"Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения [в Ираке]! "Война начнётся в среду", нет, они там все в кроватях спят", — написал Delray4.