ISU: Камила Валиева сможет принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Прокаты состоятся в последний день Олимпийских игр 20 февраля. Начало в 12:00 по московскому времени. После короткой программы Валиева занимает первое место.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадёт в тройку призёров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).
"В соответствии с руководством для тим-лидеров на Олимпиаде в Пекине фигуристы, которые закончат соревнования на 1–3-м местах, будут приглашены для участия в показательных выступлениях", — говорится в сообщении.
Показательные выступления состоятся 20 февраля. Начало в 12:00 по московскому времени.
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Полное решение по делу россиянки CAS опубликует до 20 февраля.
В рамках личного турнира Олимпийских игр в Пекине фигуристки уже откатали короткую программу. Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Партнёрши Валиевой по команде — Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли второе и четвёртое место.
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