ISU: Камила Валиева сможет принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадёт в тройку призёров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

"В соответствии с руководством для тим-лидеров на Олимпиаде в Пекине фигуристы, которые закончат соревнования на 1–3-м местах, будут приглашены для участия в показательных выступлениях", — говорится в сообщении.

Показательные выступления состоятся 20 февраля. Начало в 12:00 по московскому времени.