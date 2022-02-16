5 девушек рассказали, почему спят с друзьями, и теперь всё кристально ясно

Размытые границы

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"Для меня это началось с того, что у меня были близкие друзья, с которыми мы всё делали вместе. С годами границы постепенно размывались. Например, арендовали двухместный номер в путешествии, чтобы сэкономить деньги, играли в "правду или действие". А потом у нас случился спонтанный секс вчетвером. Это было неловко и... великолепно", — A_spiny_meercat.

Почему бы и нет?

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"Во-первых, секс — это прикольно. Во-вторых, если друзья не против случайного секса, то почему бы и нет? В-третьих, это намного веселее, чем заниматься сексом с незнакомцем, которого встретила в баре или где-то ещё. Больше "химии", да и дружеские отношения становятся лучше", — girlkittenears.

Эксперименты

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"Это было тем самым, что я называла небольшими "экспериментами", когда мне было чуть за двадцать. Стоит сказать, это почти не повлияло на наши дружеские отношения, но потом он просто уехал из города. Спустя годы мы встречались несколько раз, когда он возвращался. Каждый раз мы просто общаемся, будто ничего этого не было", — throwingplaydoh.

Доверие

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"Согласна со всем, о чём тут уже упомянули. И это ещё не говоря, что другу (если это действительно проверенный человек) можно доверять. Если я знакомлюсь с парнем в баре или что-то вроде того, у меня в голове всё равно возникают тревожные мысли — а вдруг меня ограбят или ещё что хуже", — MangoEmbarrassed4241.

Так намного легче

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