Как мужчины разных знаков зодиака проявляют любовь

Многие девушки предпочитают знать, есть ли будущее у их отношений и существуют ли эти отношения вообще. Но мужчин бывает очень сложно вывести на откровенный разговор, который в итоге может спугнуть пробивающиеся чувства. Однако это не значит, что нужно находиться в неведении. Астрологи вычислили, как мужчины каждого знака зодиака проявляют свою любовь.

Овен

Этот прямолинейный и открытый знак не станет молчать или долго намекать, а сразу скажет в лоб, что испытывает интерес и хотел бы начать отношения, пишет Пятый канал.

Телец

Телец всегда уверен в себе и бесстрашен, но рядом с девушкой, которая ему нравится, этот гигант превращается в краснеющего и заикающегося школьника.

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Близнецы

Расположения запавшей в душу девушки Близнецы будут добиваться, показывая себя с самых выгодных сторон. Если рождённый под этим знаком ведёт себя как настоящий джентльмен, у вас точно есть шанс.

Рак

Представители этого знака не откроют своих чувств, даже если будут влюблены без памяти. Осторожный и предусмотрительный Рак сперва захочет узнать девушку поближе, а потому будет искать с ней встреч — даже по самым незначительным поводам.

Лев

Лев всё делает с размахом и серьёзностью. Если он в вас влюблён, о своих чувствах этот мужчина расскажет со вкусом, устроив красивое свидание, надев лучший костюм и сделав новую прическу.

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Дева

Мужчина-Дева не любит громких слов, предпочитает поступки. Нравящейся девушке он станет дарить маленькие, но продуманные подарки и уделять максимальное внимание.

Весы

Этого парня-загадку расколоть будет сложно. Весы по жизни очень обаятельны, харизматичны и влюблены во весь мир. Но есть подсказка: с особенной девушкой они будут вести себя вдвойне учтиво.

Скорпион

Влюблённого Скорпиона отличает желание знать всё-всё-всё о своей ненаглядной. Он будет спрашивать у вас о каждой предпочитаемой мелочи и с теми же целями даже донимать ваших близких.

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Стрелец

Перед нравящейся девушкой Стрелец зачастую превращается в павлина, стараясь распушить перья и показать себя лучше, чем есть на самом деле. Рядом с возлюбленной такой мужчина ведёт себя увереннее обычного.

Козерог

Представители этого знака — мастера намёков и подмигиваний. Козерог никогда не скажет прямо о своих чувствах, будет усиленно о них недоговаривать. Раскроется он только тогда, когда будет уверен, что любовь взаимна.

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Водолей

Здесь лайфхаков астрологи не предложили, потому как скрытного Водолея никто не способен раскусить. Остаётся лишь ждать, когда у него кончится терпение и он сделает первый шаг.

Рыбы

Разгадать влюблённость у Рыб очень просто: мужчины этого знака очень открытые и честные, а потому будут постоянно находиться рядом и дарить безделушки. Однако Рыбы очень ранимы, а потому могут внезапно сбежать от вас, если решат, что в итоге их ждёт невзаимность и разбитое сердце.