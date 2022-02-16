Как мужчины разных знаков зодиака проявляют любовь
Представители сильной половины человечества о чувствах говорить не привыкли, а потому девушкам часто остаётся лишь гадать на ромашках, есть у них шанс или нет. Но астрологи предлагают способ получше.
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Многие девушки предпочитают знать, есть ли будущее у их отношений и существуют ли эти отношения вообще. Но мужчин бывает очень сложно вывести на откровенный разговор, который в итоге может спугнуть пробивающиеся чувства. Однако это не значит, что нужно находиться в неведении. Астрологи вычислили, как мужчины каждого знака зодиака проявляют свою любовь.
Овен
Этот прямолинейный и открытый знак не станет молчать или долго намекать, а сразу скажет в лоб, что испытывает интерес и хотел бы начать отношения, пишет Пятый канал.
Телец
Телец всегда уверен в себе и бесстрашен, но рядом с девушкой, которая ему нравится, этот гигант превращается в краснеющего и заикающегося школьника.
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Близнецы
Расположения запавшей в душу девушки Близнецы будут добиваться, показывая себя с самых выгодных сторон. Если рождённый под этим знаком ведёт себя как настоящий джентльмен, у вас точно есть шанс.
Рак
Представители этого знака не откроют своих чувств, даже если будут влюблены без памяти. Осторожный и предусмотрительный Рак сперва захочет узнать девушку поближе, а потому будет искать с ней встреч — даже по самым незначительным поводам.
Лев
Лев всё делает с размахом и серьёзностью. Если он в вас влюблён, о своих чувствах этот мужчина расскажет со вкусом, устроив красивое свидание, надев лучший костюм и сделав новую прическу.
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Дева
Мужчина-Дева не любит громких слов, предпочитает поступки. Нравящейся девушке он станет дарить маленькие, но продуманные подарки и уделять максимальное внимание.
Весы
Этого парня-загадку расколоть будет сложно. Весы по жизни очень обаятельны, харизматичны и влюблены во весь мир. Но есть подсказка: с особенной девушкой они будут вести себя вдвойне учтиво.
Скорпион
Влюблённого Скорпиона отличает желание знать всё-всё-всё о своей ненаглядной. Он будет спрашивать у вас о каждой предпочитаемой мелочи и с теми же целями даже донимать ваших близких.
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Стрелец
Перед нравящейся девушкой Стрелец зачастую превращается в павлина, стараясь распушить перья и показать себя лучше, чем есть на самом деле. Рядом с возлюбленной такой мужчина ведёт себя увереннее обычного.
Козерог
Представители этого знака — мастера намёков и подмигиваний. Козерог никогда не скажет прямо о своих чувствах, будет усиленно о них недоговаривать. Раскроется он только тогда, когда будет уверен, что любовь взаимна.
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Водолей
Здесь лайфхаков астрологи не предложили, потому как скрытного Водолея никто не способен раскусить. Остаётся лишь ждать, когда у него кончится терпение и он сделает первый шаг.
Рыбы
Разгадать влюблённость у Рыб очень просто: мужчины этого знака очень открытые и честные, а потому будут постоянно находиться рядом и дарить безделушки. Однако Рыбы очень ранимы, а потому могут внезапно сбежать от вас, если решат, что в итоге их ждёт невзаимность и разбитое сердце.
Признавайтесь, есть на горизонте ухажёр?
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