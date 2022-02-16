Таиланд разрешил въезд в страну без карантина привитым "Спутником лайт" россиянам

В Таиланде туристам, привитым однокомпонентной российской вакциной от ковида "Спутник лайт", разрешили прибывать в страну по программе "песочница", без соблюдения обязательного карантина. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь гражданам, привитым "Спутником лайт", чтобы попасть в страну по программе "песочница", необходимо пройти регистрацию в системе Thailand Pass. Для этого туристы должны иметь сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее 72 часов до поездки, страховой полис, оплаченный отель минимум на семь ночей и трансфер. Кроме того, путешественники обязаны заранее оплатить два ПЦР-теста, сдать их необходимо будет в день въезда в Таиланд, а также через пять-шесть дней после прибытия.