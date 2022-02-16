Лыжницы Непряева и Ступак с лучшим временем вышли в финал командного спринта на Олимпиаде
Решающий забег состоится сегодня же — в 12:15 по московскому времени.
Наталья Непряева во время соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак вышли в финал командного спринта на Олимпийских играх в Пекине, показав лучший результат в квалификации.
Помимо россиянок в финал вышли команды Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Польши, Германии, США, Австрии и Швейцарии.
Решающий забег состоится сегодня же — в 12:15 по московскому времени.
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