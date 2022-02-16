Задержан подозреваемый в жестоком избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина

В подмосковной Электростали задержали подозреваемого в нападении и жестоком избиении бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Как стало известно Лайфу, его поймали 15 февраля в четыре часа ночи в квартире дома на бульваре 60-летия Победы.

Речь идёт об Александре Курникове 1999 г.р. По словам самого Шингаркина, молодой человек наносил ему удары кастетом. Мотивы злоумышленника пока не известны.