Задержан подозреваемый в жестоком избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина
По словам самого пострадавшего, молодой человек наносил ему удары кастетом. Мотивы злоумышленника неизвестны.
Максим Шингаркин. Кадр из видео © Instagram / mshingarkin
В подмосковной Электростали задержали подозреваемого в нападении и жестоком избиении бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Как стало известно Лайфу, его поймали 15 февраля в четыре часа ночи в квартире дома на бульваре 60-летия Победы.
Речь идёт об Александре Курникове 1999 г.р. По словам самого Шингаркина, молодой человек наносил ему удары кастетом. Мотивы злоумышленника пока не известны.
Напомним, что Максима Шингаркина избили в центре Москвы возле офиса на Самотёчной улице. После происшествия он был госпитализирован с подозрением на перелом носа и ушибами. По факту нападения возбуждено дело по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью".
Лента новостей
Госдума рассмотрит порядок получения российской организацией статуса резидента САР
сегодня в 08:18
"Хотелось бы спланировать отпуск": Захарова иронично призвала западные СМИ "огласить график вторжений"
сегодня в 08:11
Юрист Сазонова напомнила о притче про мальчика и волков в ситуации со статьёй The Sun
сегодня в 08:03
Комментариев: 0