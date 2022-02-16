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Задержан подозреваемый в жестоком избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина

По словам самого пострадавшего, молодой человек наносил ему удары кастетом. Мотивы злоумышленника неизвестны.

16 февраля, 08:31
<p>Максим Шингаркин. Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZmKA4iDzog/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mshingarkin</a></p>

Максим Шингаркин. Кадр из видео © Instagram / mshingarkin

В подмосковной Электростали задержали подозреваемого в нападении и жестоком избиении бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Как стало известно Лайфу, его поймали 15 февраля в четыре часа ночи в квартире дома на бульваре 60-летия Победы.

Речь идёт об Александре Курникове 1999 г.р. По словам самого Шингаркина, молодой человек наносил ему удары кастетом. Мотивы злоумышленника пока не известны.

Экс-депутат Госдумы Шингаркин заявил, что за нападением на него стоит "мусорная мафия"

Экс-депутат Госдумы Шингаркин заявил, что за нападением на него стоит "мусорная мафия"

Напомним, что Максима Шингаркина избили в центре Москвы возле офиса на Самотёчной улице. После происшествия он был госпитализирован с подозрением на перелом носа и ушибами. По факту нападения возбуждено дело по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью".


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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