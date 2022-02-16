"Хотелось бы спланировать отпуск": Захарова иронично призвала западные СМИ "огласить график вторжений"
Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи.
Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично отреагировала на действия западных СМИ, которые не сдаются и продолжают называть всё новые даты "нападения" России на Украину. Она призвала таблоиды огласить весь "график вторжений".
"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д.: огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", — написала дипломат у себя в телеграм-канале.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени "вторжения".
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