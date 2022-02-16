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"Зенит" предложит новый контракт Артёму Дзюбе

Его нынешнее соглашение с клубом заканчивается ближайшим летом.

16 февраля, 08:09

Фото на обложке © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Питерский "Зенит" готов предложить новый контракт нападающему Артёму Дзюбе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Решение об этом должен принять лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Пока что наставник не уверен, что форвард в будущем сможет помочь команде.

"Фенербахче" вновь заинтересовался в подписании Дзюбы

"Фенербахче" вновь заинтересовался в подписании Дзюбы

Добавим, что контракт Дзюбы с "Зенитом" заканчивается ближайшим летом. В составе петербуржцев Артём Дзюба провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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