The Sun отредактировала статью о времени "вторжения" России на Украину

Сейчас в заголовке и вводном абзаце статьи говорится, что "Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих". Первый вариант заголовка до сих пор можно посмотреть в кэш-архиве, там вместо фразы "в любое время" значится "завтра в час ночи". Кроме того, журналистами была отредактирована часть, где заявлялось, что три часа ночи — это наиболее вероятное время отдачи приказа о "вторжении". Сейчас в этой части текста говорится, что ночь "прошла без происшествий". При этом статья с тем же заявлением в таблоиде The Mirror изменений не претерпела.