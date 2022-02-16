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The Sun отредактировала статью о времени "вторжения" России на Украину

Первый вариант заголовка до сих пор можно посмотреть в кэш-архиве. При этом текст с тем же заявлением в британском таблоиде The Mirror изменений не претерпел.

16 февраля, 05:26

Фото © Facebook / Міністерство оборони України

Британский таблоид The Sun отредактировал статью, в которой со ссылкой на информацию разведслужбы США утверждал, что якобы Россия намерена напасть на Украину 16 февраля в три часа ночи. "Вторжения" в назначенное время не произошло, и авторы решили исправить неточность.

Сейчас в заголовке и вводном абзаце статьи говорится, что "Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих". Первый вариант заголовка до сих пор можно посмотреть в кэш-архиве, там вместо фразы "в любое время" значится "завтра в час ночи". Кроме того, журналистами была отредактирована часть, где заявлялось, что три часа ночи — это наиболее вероятное время отдачи приказа о "вторжении". Сейчас в этой части текста говорится, что ночь "прошла без происшествий". При этом статья с тем же заявлением в таблоиде The Mirror изменений не претерпела.

"Я поставил будильник": Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину

"Я поставил будильник": Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину

Напомним, вчера британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Однако нападения так и не произошло.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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