Госдума рассмотрит порядок получения российской организацией статуса резидента САР

Госдума рассмотрит правила и условия приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании — резидента специального административного района (САР). Соответствующие нормы содержатся в поправках ко второму чтению законопроекта об автоматизированной упрощённой системе налогообложения, который включён в повестку заседания ГД.

Согласно документу, провести перерегистрацию в рамках деофшоризации российской экономики в административных районах возможно только для компаний с иностранной юрисдикцией — в порядке перерегистрации они приобретают статус международных холдинговых компаний. Кроме того, российские предприятия смогут получить этот статус, если организация создана до 1 января 2018 года и находится на момент подачи в налоговый орган заявления о получении статуса о международной холдинговой компании в одном из САР — остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области.

В таком случае компании необходимо подать в налоговую информацию о контролирующих лицах. Для контролирующих лиц организаций есть специальные условия, касающиеся обращения акций компании на бирже России или стран ОЭСР и другие. Помимо этого, поправки прописывают условия потери статуса международной холдинговой компании.

Так, законопроект приняли в первом чтении как дополнение к основному документу поправки в Налоговый кодекс. Поправки ко второму чтению уточняют правила приобретения и утраты российской организацией статуса международной холдинговой компании, а также предусматривают условия применения для них пониженных налоговых ставок.