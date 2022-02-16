Роскомнадзор пригрозил санкциями компаниям – нарушителям закона о "приземлении"
По словам замглавы ведомства, новые требования до сих пор не соблюдают Discord, Pinterest, Google, Telegram, Meta и Twitch.
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Роскомнадзор до конца февраля рассмотрит "меры понуждения" для IT-компаний, которые не приступили к выполнению закона о "приземлении" и не открыли представительства в России. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"К тем компаниям, которые не начали процедуры по "приземлению", мы будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца", — сказал Субботин, добавив, что в первую очередь санкции будут касаться экономической деятельности организаций.
Он также отметил, что требования закона пока не выполнили компании Discord, Pinterest, Google, Telegram, Meta и Twitch. Частично "приземлились" Tik-Tok, Likeme, Twitter, Zoom и Viber.
Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. В рамках этого требования на сайте Роскомнадзора уже завели личные кабинеты TikTok, Spotify, Apple и Twitter.
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