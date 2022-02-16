Роскомнадзор пригрозил санкциями компаниям – нарушителям закона о "приземлении"

Роскомнадзор до конца февраля рассмотрит "меры понуждения" для IT-компаний, которые не приступили к выполнению закона о "приземлении" и не открыли представительства в России. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"К тем компаниям, которые не начали процедуры по "приземлению", мы будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца", — сказал Субботин, добавив, что в первую очередь санкции будут касаться экономической деятельности организаций.