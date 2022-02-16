"Это преступление": Ковитиди осудила решение МОК считать результат Камилы Валиевой на Играх предварительным

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Лайфом назвала преступлением заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными.

"Подобного рода предварительный зачёт или победа под условием не предусмотрен сегодня правилами МОК. А любые нарушения олимпийской хартии нарушают авторитет олимпийского движения как такового и недопустимы. Я считаю, что действия, а они носят прежде всего политический характер, которые применяются в отношении нашей спортсменки, нарушают цели олимпизма. И вообще цель олимпизма — это способствовать созданию мирного общества, которое заботится о сохранении человеческого достоинства", — заявила Ковитиди.

По словам собеседницы Лайфа, всё, что произошло с нашей спортсменкой, не просто нарушает человеческое достоинство, а грубо не согласовывается с олимпийским движением в целом. То, что происходит, — это преступление в отношении нашей спортсменки, это преступление против олимпийского движения в целом, подчеркнула сенатор.

"Я уверена, что эта позиция — организованная провокация. В данной части, я думаю, будет дана соответствующая оценка. Потому что вообще занятие спортом и спортивные достижения — это одно из прав человека, которое каждый должен иметь право реализовать. А в данном случае мы видим проявление дискриминации", — заключила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.