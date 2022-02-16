"Это преступление": Ковитиди осудила решение МОК считать результат Камилы Валиевой на Играх предварительным
По мнению собеседницы Лайфа, эта позиция — организованная провокация, которой будет дана соответствующая оценка.
Ольга Ковитиди. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Лайфом назвала преступлением заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными.
"Подобного рода предварительный зачёт или победа под условием не предусмотрен сегодня правилами МОК. А любые нарушения олимпийской хартии нарушают авторитет олимпийского движения как такового и недопустимы. Я считаю, что действия, а они носят прежде всего политический характер, которые применяются в отношении нашей спортсменки, нарушают цели олимпизма. И вообще цель олимпизма — это способствовать созданию мирного общества, которое заботится о сохранении человеческого достоинства", — заявила Ковитиди.
По словам собеседницы Лайфа, всё, что произошло с нашей спортсменкой, не просто нарушает человеческое достоинство, а грубо не согласовывается с олимпийским движением в целом. То, что происходит, — это преступление в отношении нашей спортсменки, это преступление против олимпийского движения в целом, подчеркнула сенатор.
"Я уверена, что эта позиция — организованная провокация. В данной части, я думаю, будет дана соответствующая оценка. Потому что вообще занятие спортом и спортивные достижения — это одно из прав человека, которое каждый должен иметь право реализовать. А в данном случае мы видим проявление дискриминации", — заключила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Полное решение по делу россиянки CAS опубликует до 20 февраля.
В рамках личного турнира Олимпийских игр в Пекине фигуристки уже откатали короткую программу. Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Партнёрши Валиевой по команде — Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли второе и четвёртое место.
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