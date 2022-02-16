НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Семью с ребёнком накрыла лавина снега с крыши здания в Рыбинске

В результате мать получила ушиб шеи: женщина пыталась закрыть собой маленькую дочь.

16 февраля, 07:25

Скриншот видео © VK / "ЧП ДТП РЫБИНСК"

Семью с ребёнком накрыла лавина снега с крыши здания в Рыбинске. Видео © VK / "ЧП ДТП РЫБИНСК"

В Рыбинске Ярославской области семью с ребёнком накрыла лавина снега с крыши. Мать рассказала в соцсетях, что всё произошло ещё 11 февраля, когда они с дочкой и мужем возвращались из детского сада по улице Герцена.

"В травме зафиксировали ушиб шеи у меня, так как я закрывала ребёнка. Шли близко к дому. Что было бы, если бы шли нормально, боюсь предположить", — написала пострадавшая и уточнила, что масса снега упала с крыши дома № 18.

После появления в соцсетях видео инцидента прокуратура Ярославской области начала проверку в отношении собственника здания, не обеспечившего надлежащее содержание своей недвижимости в зимний период.

Руководитель Городской администрации города Рыбинска, врио мэра Алексей Рябченков в свою очередь пояснил, что собственником здания является предприниматель из Иванова. Последний крайне редко посещает Рыбинск и довольно небрежно относится к своим обязанностям владельца городской недвижимости, заявил градоначальник.

Из-под завалов снега на Колыме спасли двух мальчиков

Из-под завалов снега на Колыме спасли двух мальчиков

Ранее Лайф рассказал, что в Сочи сноубордисты вызволили провалившегося под толщу снега школьника. Ребёнок просидел в снежной ловушке около получаса, однако после того, как ему помогли выкарабкаться оттуда, он как ни в чём не бывало отряхнулся и пошёл дальше.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1