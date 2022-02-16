Семью с ребёнком накрыла лавина снега с крыши здания в Рыбинске
В результате мать получила ушиб шеи: женщина пыталась закрыть собой маленькую дочь.
Скриншот видео © VK / "ЧП ДТП РЫБИНСК"
Семью с ребёнком накрыла лавина снега с крыши здания в Рыбинске. Видео © VK / "ЧП ДТП РЫБИНСК"
В Рыбинске Ярославской области семью с ребёнком накрыла лавина снега с крыши. Мать рассказала в соцсетях, что всё произошло ещё 11 февраля, когда они с дочкой и мужем возвращались из детского сада по улице Герцена.
"В травме зафиксировали ушиб шеи у меня, так как я закрывала ребёнка. Шли близко к дому. Что было бы, если бы шли нормально, боюсь предположить", — написала пострадавшая и уточнила, что масса снега упала с крыши дома № 18.
После появления в соцсетях видео инцидента прокуратура Ярославской области начала проверку в отношении собственника здания, не обеспечившего надлежащее содержание своей недвижимости в зимний период.
Руководитель Городской администрации города Рыбинска, врио мэра Алексей Рябченков в свою очередь пояснил, что собственником здания является предприниматель из Иванова. Последний крайне редко посещает Рыбинск и довольно небрежно относится к своим обязанностям владельца городской недвижимости, заявил градоначальник.
Ранее Лайф рассказал, что в Сочи сноубордисты вызволили провалившегося под толщу снега школьника. Ребёнок просидел в снежной ловушке около получаса, однако после того, как ему помогли выкарабкаться оттуда, он как ни в чём не бывало отряхнулся и пошёл дальше.
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