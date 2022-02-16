Зеленский записал видеообращение к украинцам в честь Дня единения
В поздравлении с новым праздником глава государства отметил, что только вместе граждане страны смогут защитить свой дом.
Владимир Зеленский. Кадр из видео © Instagram / zelenskiy_official
Зеленский поздравил Украину с Днём единения. Видео © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение и поздравил сограждан с Днём единения. Он напомнил украинцам, что всех их объединяет желание жить счастливо и в мире, что только вместе они смогут добиться этого и защитить свой дом. Видео глава государства опубликовал в своём инстаграме.
"Сегодня важный день — день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьёй, с детьми, с родителями. И на всё это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днём единения, сине-жёлтые", — сказал Зеленский.
Лидер Незалежной призвал украинцев поддержать этот марафон единения и показать всему миру своё единство.
Напомним, День единения на Украине был учреждён два дня назад. Зеленский назвал это ответом на попытку сделать 16 февраля "днём нападения". После подписания соответствующего указа глава Незалежной обратился к гражданам страны и заявил, что Киев хочет свободы и готов бороться за неё. Он подчеркнул, что страна "своего не отдаст".
Ранее Лайф писал о том, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Кроме того, вчера британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится именно в этот день, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где ожидалось нападение. Однако "вторжения" так и не произошло.
Комментариев: 0