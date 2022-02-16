Зеленский записал видеообращение к украинцам в честь Дня единения

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение и поздравил сограждан с Днём единения. Он напомнил украинцам, что всех их объединяет желание жить счастливо и в мире, что только вместе они смогут добиться этого и защитить свой дом. Видео глава государства опубликовал в своём инстаграме.

"Сегодня важный день — день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьёй, с детьми, с родителями. И на всё это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днём единения, сине-жёлтые", — сказал Зеленский.