Камила Валиева чисто сделала все элементы на тренировке на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева сумела без ошибок сделать все элементы во время тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет РИА "Новости".

В ходе прогона произвольной программы Валиева чисто сделала два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель и другие элементы. А вот Анна Щербакова в ходе проката допустила ошибку, упав с тройного флипа.