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Камила Валиева чисто сделала все элементы на тренировке на Олимпиаде-2022

Ранее она стала победительницей короткой программы в личном турнире, набрав более 82 баллов.

16 февраля, 07:12

Камила Валиева во время тренировки. Фото © Getty Images / Andrew Milligan / PA Images

Российская фигуристка Камила Валиева сумела без ошибок сделать все элементы во время тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет РИА "Новости".

В ходе прогона произвольной программы Валиева чисто сделала два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель и другие элементы. А вот Анна Щербакова в ходе проката допустила ошибку, упав с тройного флипа.

МОК: Результат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным

МОК: Результат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным

Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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