"Глупо и смешно": Политолог Жарихин счёл неудачным пиаром учреждение Зеленским Дня единения Украины

Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом назвал неудачной пиар-акцией основание президентом Украины Владимиром Зеленским нового национального праздника на фоне возможного вторжения России.

"Это пиар, и не совсем удачный с его (Зеленского. — Прим. Лайфа) стороны. Бог ему судья, что называется. Пока устраиваются праздники по случаю фейков в прессе якобы важного исторического события в стране. Но никакого важного события не предполагается", — сказал он.

По мнению Жарихина, это неудачная пиар-акция и уже в следующем году 16 февраля никто ничего отмечать не будет. Создание национального праздника по фейку западной прессы эксперт считает глупым и смешным.