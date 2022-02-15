"Глупо и смешно": Политолог Жарихин счёл неудачным пиаром учреждение Зеленским Дня единения Украины
Собеседник Лайфа полагает, что уже в следующем году 16 февраля никто ничего отмечать не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом назвал неудачной пиар-акцией основание президентом Украины Владимиром Зеленским нового национального праздника на фоне возможного вторжения России.
"Это пиар, и не совсем удачный с его (Зеленского. — Прим. Лайфа) стороны. Бог ему судья, что называется. Пока устраиваются праздники по случаю фейков в прессе якобы важного исторического события в стране. Но никакого важного события не предполагается", — сказал он.
По мнению Жарихина, это неудачная пиар-акция и уже в следующем году 16 февраля никто ничего отмечать не будет. Создание национального праздника по фейку западной прессы эксперт считает глупым и смешным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 16 февраля в стране объявлено Днём единения. Он назвал это ответом на попытку сделать его "днём нападения". Глава Незалежной также обратился к гражданам страны и заявил, что Киев хочет свободы и готов бороться за неё. Он подчеркнул, что страна "своего не отдаст".
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