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Неизвестный "заминировал" 40 школ, аэропорты, больницы и налоговые инспекции в Москве

Информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

16 февраля, 07:11
<p>Нашивка "Разминирование" на служебной собаке минно-разыскной службы. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Нашивка "Разминирование" на служебной собаке минно-разыскной службы. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Неизвестный сообщил о "минировании" ряда учреждений, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве, ни одна из угроз не подтвердилась, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ", — сообщил источник. По его словам, информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

А ранее ФСБ сообщила, что к массовому "минированию" в России и СНГ причастен студент из Киева. Ложная информация распространяется для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.

ФСБ показала видео задержания 14 подозреваемых в массовом "минировании" в России и СНГ

ФСБ показала видео задержания 14 подозреваемых в массовом "минировании" в России и СНГ

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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