Неизвестный "заминировал" 40 школ, аэропорты, больницы и налоговые инспекции в Москве
Информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.
Нашивка "Разминирование" на служебной собаке минно-разыскной службы. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Неизвестный сообщил о "минировании" ряда учреждений, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве, ни одна из угроз не подтвердилась, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ", — сообщил источник. По его словам, информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.
А ранее ФСБ сообщила, что к массовому "минированию" в России и СНГ причастен студент из Киева. Ложная информация распространяется для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.
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