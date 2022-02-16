Неизвестный "заминировал" 40 школ, аэропорты, больницы и налоговые инспекции в Москве

Неизвестный сообщил о "минировании" ряда учреждений, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве, ни одна из угроз не подтвердилась, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ", — сообщил источник. По его словам, информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.